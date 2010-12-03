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Феврония52
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  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Перейти к приложению Стена СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения. Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить
  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
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Создан: 03.12.2010
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Написано: 80659


Пятница, 30 Декабря 2022 г. 17:59 + в цитатник
Запись в дневнике закрыта для неавторизованных и пользователей из черного списка. Зарегистрироваться!


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