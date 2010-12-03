Всего 12 процедур и вы себя не узнаете! Настолько хороша будет ваша внешность… У льна очень много полезных свойств, об этих свойствах написано множество статей, как в Интернете, так и в различных журналах, но как часто бывает, большинству людей легче выложить деньги на дорогие косметические средства, чем воспользоваться натуральным и недорогим продуктом, который дает нам сама матушка природа.

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