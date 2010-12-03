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Создан: 03.12.2010
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Прекрасный лифтинг для лица и шеи из льняного семени

Понедельник, 13 Февраля 2023 г. 15:29 + в цитатник

Всего 12 процедур и вы себя не узнаете! Настолько хороша будет ваша внешность… У льна очень много полезных свойств, об этих свойствах написано множество статей, как в Интернете, так и в различных журналах, но как часто бывает, большинству людей легче выложить деньги на дорогие косметические средства, чем воспользоваться натуральным и недорогим продуктом, который дает нам сама матушка природа.

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Понравилось: 3 пользователям
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Olga-56   обратиться по имени Вторник, 14 Февраля 2023 г. 11:09 (ссылка)
Спасибо!
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зуева_татьяна   обратиться по имени Вторник, 14 Февраля 2023 г. 17:48 (ссылка)
Спасибо!!!
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