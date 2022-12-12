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3 натуральных рецепта для очищения печени. Избавляемся от токсинов и улучшаем кожу и волосы!

Суббота, 10 Декабря 2022 г. 07:19 + в цитатник

Печень не зря называют вторым сердцем. От того, в каком состоянии печень, зависит работа всего организма. Ведь печень, как фильтр,очищает кровь, поступающую по воротной вене из кишечника. А из кишечника, кроме питательных веществ из пищи, поступают еще и огромное количество токсинов.

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Эмма_Кноп   обратиться по имени Воскресенье, 11 Декабря 2022 г. 12:18 (ссылка)
Для чистки печени и любых заболеваний печени нет лучшего средства чем урина, т.е. своя моча. В очень давние советские годы я услышала рассказ женщины, у которой муж умирал от желтухи (Болезнь Боткина, гепатит). Его нужно было отвезти из города в деревню, откуда он был родом, чтобы там похоронить. Жена решила, что удобней отвезти его пока он живой. Время было послевоенное, лекарств никаких не было, автобусы не ходили. Она нашла у кого-то телегу с лошадью, покрыла её соломой, уложила мужа на солому и отправилась в деревню. Лицо мужа было желтого цвета. Пока они ещё не выехали из города, к телеге подошел мужчина и сказал жене, что больному нужно срочно выпить его мочу. Как только они въехали в первую деревню, через которую нужно было проехать, она попросила в первом же доме стакан. Высадила мужа из телеги, притулила его к дереву и он написал в стакан, и тут же выпил эту мочу. И с этого стакана мочи вылечился. Спустя годы в Московской больнице умер 27-летний красавец спортсмен от гепатита. Его бы спасла моча. Когда началась гребаная перестройка и всюду появилась реклама всего, услышала по радио рекламу лекарства от гепатита за 8000 р. Я позвонила по их телефону и сказала, что знаю про случай, когда моча вылечила мужчину от гепатита. И жду, что врач (так он представился) рассмеётся в ответ. И вдруг он совершенно серьезно отвечает: "А мы не отрицаем, что урина лечит печень". - "Но тогда для чего платить вам восемь тысяч, если можно вылечиться бесплатно?" - "Ну, во-первых, не все знают, что урина может вылечить, во-вторых, не все верят в это лечение, в-третьих, знают про это лечение и верят, что вылечит, но брезгливость не дает им воспользоваться таким лечением. Вот они и купят наше лекарство за восемь тысяч р."
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Понедельник, 12 Декабря 2022 г. 07:46ссылка
Nadin-YA
знаем знаем... соседка увлекалась,.. Так очистилась, что в итоге - у нее рак лимфоузлов и диабет... урина - это выведенные шлаки их организма
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Понедельник, 12 Декабря 2022 г. 11:13ссылка
Эмма_Кноп
Рак есть не только у соседки, у многих - независимо от урины. Был бы у соседки цирроз печени, урина бы помогла. Урина возможно помогла бы и от рака - при полном голодании с уриной. Действие урины я испытала на себе при отравлении. Была высокая температура. Выпила антибиотик, 10 таблеток активированного угля - не помогло. И тогда рискнула - несколько глотков урины. Минут через 40 температура спала.
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Понедельник, 12 Декабря 2022 г. 11:17ссылка
Nadin-YA
а моча у всех = шлаки!!!
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Эмма_Кноп   обратиться по имени Понедельник, 12 Декабря 2022 г. 12:08 (ссылка)
Получается, что одни шлаки убирают другие. Я о лечении печени уриной сказала известному в Москве урологу. Он тоже не стал отрицать это. В интернете есть брошюрка Армстронга "Живая вода". Урина занимает большое место в Аюрведе. В составе очень дорогих импортных кремов есть мочевина. Это фраза из медицинской статьи: "Мочевая терапия не является чем-то новым. Это не фантазия мошенника и не мистификация. Это проверенный временем метод лечения болезней, передававшийся из поколения в поколение".
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