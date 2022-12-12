Воскресенье, 11 Декабря 2022 г. 12:18 ( Воскресенье, 11 Декабря 2022 г. 12:18 ( ссылка

Для чистки печени и любых заболеваний печени нет лучшего средства чем урина, т.е. своя моча. В очень давние советские годы я услышала рассказ женщины, у которой муж умирал от желтухи (Болезнь Боткина, гепатит). Его нужно было отвезти из города в деревню, откуда он был родом, чтобы там похоронить. Жена решила, что удобней отвезти его пока он живой. Время было послевоенное, лекарств никаких не было, автобусы не ходили. Она нашла у кого-то телегу с лошадью, покрыла её соломой, уложила мужа на солому и отправилась в деревню. Лицо мужа было желтого цвета. Пока они ещё не выехали из города, к телеге подошел мужчина и сказал жене, что больному нужно срочно выпить его мочу. Как только они въехали в первую деревню, через которую нужно было проехать, она попросила в первом же доме стакан. Высадила мужа из телеги, притулила его к дереву и он написал в стакан, и тут же выпил эту мочу. И с этого стакана мочи вылечился. Спустя годы в Московской больнице умер 27-летний красавец спортсмен от гепатита. Его бы спасла моча. Когда началась гребаная перестройка и всюду появилась реклама всего, услышала по радио рекламу лекарства от гепатита за 8000 р. Я позвонила по их телефону и сказала, что знаю про случай, когда моча вылечила мужчину от гепатита. И жду, что врач (так он представился) рассмеётся в ответ. И вдруг он совершенно серьезно отвечает: "А мы не отрицаем, что урина лечит печень". - "Но тогда для чего платить вам восемь тысяч, если можно вылечиться бесплатно?" - "Ну, во-первых, не все знают, что урина может вылечить, во-вторых, не все верят в это лечение, в-третьих, знают про это лечение и верят, что вылечит, но брезгливость не дает им воспользоваться таким лечением. Вот они и купят наше лекарство за восемь тысяч р."