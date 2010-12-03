|
Как приготовить вкуснейший пирог маковник
Наверное, сложно найти человека, который не любит выпечку с маком. Хруст маковых зернышек просто восхитителен. А в сочетании с воздушным тестом вкус изделий с маком становится еще лучше. Не стоит забывать и о полезных свойствах мака. В его семенах присутствуют белки, углеводы, клетчатка, витамины А, С, Е, группы В, фосфор, магний, калий, натрий, кальций, селен, марганец, железо, медь и цинк.
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]