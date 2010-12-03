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Как приготовить вкуснейший пирог маковник

Пятница, 19 Июня 2020 г. 20:46 + в цитатник

Наверное, сложно найти человека, который не любит выпечку с маком. Хруст маковых зернышек просто восхитителен. А в сочетании с воздушным тестом вкус изделий с маком становится еще лучше. Не стоит забывать и о полезных свойствах мака. В его семенах присутствуют белки, углеводы, клетчатка, витамины А, С, Е, группы В, фосфор, магний, калий, натрий, кальций, селен, марганец, железо, медь и цинк.

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