Я думаю, что практически все женщины в какой-то момент не довольны своим внешним видом или весом. В обоих случаях следует ограничить свой рацион от жирного и жаренного. Но если у вас есть семья, дети, очень сложно готовить что-то, а потом даже не попробовать.

Тут вас и спасёт этот удивительный рецепт. Готовится в считанные минуты, а вкуснятина нереальная! Аромат разбудит даже соседей, а ваших домашних не сможете отогнать от кухни. И главное то, что в 100 гр этого блюда всего 90 ккал. Кушайте на здоровье!

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