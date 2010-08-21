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Создан: 21.08.2010
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Исцеление печени!!! Избавилась от усталости, отеков, от проблемной кожи и существенно улучшила самочувствие!

Четверг, 23 Апреля 2020 г. 08:36 + в цитатник


Настоятельно рекомендую!



Печень очень важный орган, который отвечает за очищение всего нашего организма, а так же за синтез белка. Чтобы сохранить здоровье и красоту, вам необходимо заботиться о здоровье и работоспособности вашей печени. Одна из основных проблем печени — ожирение. Сегодня мы расскажем, как очищать печень от токсинов, шлаков, а главное жиров, абсолютно естественным способом. В составе нашего рецепта — мята, которая имеет множество полезных свойств, поэтому поможет вам улучшить функционирование печени естественным путем.





Также мы будем использовать цитрусовые, которые содержат большое количество питательных и полезных веществ, особенно витамина С, их применение поможет активировать сжигание жира, а также укрепит иммунитет и восстановит работу всех органов! Это средство поможет детоксифицировать печень, что улучшит состояние вашей кожи, а также ваше общее состояние здоровья.



Рецепт!



Ингредиенты:


Рубрики:  Здоровье
Метки:  


Процитировано 12 раз
Понравилось: 7 пользователям
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Ella_123   обратиться по имени Пятница, 24 Апреля 2020 г. 04:00 (ссылка)
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valderen   обратиться по имени Рецепт хорош ... для XVI века Пятница, 24 Апреля 2020 г. 14:29 (ссылка)
Конечно сегодня все лимоны и апельсины из Магнита уже не работают - они пустые!
Для печени, как будто специально созданы природой совсем другиие растения. Это Расторопша, Аритшок, Брокколи, Одуванчик (корень) и некоторые другие.
Но сегодня в городах настолько высокая нагрузка на печень, что для ее эффективного восстановления нужны высокие концентрации действующих вещесств. Поэтому лучше работают не отвары растений, а их экстракты.
Вот пример хорошей концентрации и сочетания - https://bioterapy.ru/sinhrovital-4
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Пятница, 24 Апреля 2020 г. 15:08 (ссылка)
Благодарю Вас!
Весеннего настроения, радости!
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Mjja   обратиться по имени Пятница, 24 Апреля 2020 г. 19:08 (ссылка)
БлагоДарю.
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