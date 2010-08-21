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Целебная мазь при межпозвонковой грыже

Суббота, 18 Апреля 2020 г. 09:36 + в цитатник

Мазь из окопника: возьмите 0,5 кг свежего сухого корня окопника, 70 г сосновой живицы, 350 г свиного внутреннего жира, 300 г водки. Окопник вымойте, ни в коем случае не чистите. Сухой корень окопника перекрутите через мясорубку 2-3 раза, доведя консистенцию до кашицы. Живицу в металлической воронке поставьте в кипящую…

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Рубрики:  Здоровье
Метки:  


Процитировано 11 раз
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Воскресенье, 19 Апреля 2020 г. 16:50 (ссылка)
Желаю светлой Пасхи,
Чтобы жилось, как в сказке,
Везенья и удачи,
Чтоб стал ты лишь богаче.

Чтоб близкие любили,
Друзья боготворили,
Карьера удавалась,
Удача улыбалась.
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