Мазь из окопника: возьмите 0,5 кг свежего сухого корня окопника, 70 г сосновой живицы, 350 г свиного внутреннего жира, 300 г водки. Окопник вымойте, ни в коем случае не чистите. Сухой корень окопника перекрутите через мясорубку 2-3 раза, доведя консистенцию до кашицы. Живицу в металлической воронке поставьте в кипящую…

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