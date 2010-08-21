Суббота, 18 Апреля 2020 г. 09:36
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Целебная мазь при межпозвонковой грыже
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Целебная мазь при межпозвонковой грыже
Мазь из окопника: возьмите 0,5 кг свежего сухого корня окопника, 70 г сосновой живицы, 350 г свиного внутреннего жира, 300 г водки. Окопник вымойте, ни в коем случае не чистите. Сухой корень окопника перекрутите через мясорубку 2-3 раза, доведя консистенцию до кашицы. Живицу в металлической воронке поставьте в кипящую…
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