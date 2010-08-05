Записи Друзья Комментарии
Жанна Лях
Аватар Жанна_Лях

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Жанна_Лях

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 05.08.2010
Записей: 11374
Комментариев: 118931
Написано: 191952


САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ С ГРИБАМИ И ТОМАТАМИ ЧЕРРИ

Пятница, 18 Апреля 2025 г. 14:51 + в цитатник
Этот слоёный салат можно подать порционно или на большой тарелке.
gf-L4V9-8oHv-nv6H_salatka-warstwowa-z-kurczakiem-1920x1080-nocrop (700x350, 289Kb)
Ингредиенты:
 
отварная курица – 250 г;
яйца – 2 шт.;
помидоры черри – 100 г;
шампиньоны – 150 г;
репчатый лук – 1 шт.;
твёрдый сыр – 50 г;
подсолнечное масло – 3 ст. л.;
соль и перец – по вкусу;
майонез – 80 г.
 
Приготовление:
 
Шампиньоны помойте, лук очистите. Нарежьте грибы тонкими пластинками, лук – полукольцами.
Обжарьте грибы и лук на растительном масле до готовности шампиньонов. Посолите и поперчите по вкусу.
Яйца отварите вкрутую, охладите и очистите. Натрите их на крупной тёрке.
Курицу мелко нарежьте. Сыр натрите на крупной тёрке.
Выкладывайте салат слоями: курица, грибы, яйца, сыр. Каждый слой промазывайте майонезом. Курицу и яйца можно слегка посолить и поперчить – по вашему желанию.
Украсьте салат половинками помидоров черри – выложите их плотно друг к другу.
Приятного аппетита!
По материалам сайта: bezdiet.biz
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ


Процитировано 7 раз
Понравилось: 8 пользователям
Нравится

Galina__K   обратиться по имени Пятница, 18 Апреля 2025 г. 16:32 (ссылка)
Спасибо огромное!!!!!!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте