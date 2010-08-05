Этот слоёный салат можно подать порционно или на большой тарелке.

Ингредиенты:

отварная курица – 250 г;

яйца – 2 шт.;

помидоры черри – 100 г;

шампиньоны – 150 г;

репчатый лук – 1 шт.;

твёрдый сыр – 50 г;

подсолнечное масло – 3 ст. л.;

соль и перец – по вкусу;

майонез – 80 г.

Приготовление:

Шампиньоны помойте, лук очистите. Нарежьте грибы тонкими пластинками, лук – полукольцами.

Обжарьте грибы и лук на растительном масле до готовности шампиньонов. Посолите и поперчите по вкусу.

Яйца отварите вкрутую, охладите и очистите. Натрите их на крупной тёрке.

Курицу мелко нарежьте. Сыр натрите на крупной тёрке.

Выкладывайте салат слоями: курица, грибы, яйца, сыр. Каждый слой промазывайте майонезом. Курицу и яйца можно слегка посолить и поперчить – по вашему желанию.

Украсьте салат половинками помидоров черри – выложите их плотно друг к другу.

Приятного аппетита!

По материалам сайта: bezdiet.biz

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях