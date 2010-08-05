Пятница, 18 Апреля 2025 г. 14:51
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САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ С ГРИБАМИ И ТОМАТАМИ ЧЕРРИ
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Этот слоёный салат можно подать порционно или на большой тарелке.
Ингредиенты:
отварная курица – 250 г;
яйца – 2 шт.;
помидоры черри – 100 г;
шампиньоны – 150 г;
репчатый лук – 1 шт.;
твёрдый сыр – 50 г;
подсолнечное масло – 3 ст. л.;
соль и перец – по вкусу;
майонез – 80 г.
Приготовление:
Шампиньоны помойте, лук очистите. Нарежьте грибы тонкими пластинками, лук – полукольцами.
Обжарьте грибы и лук на растительном масле до готовности шампиньонов. Посолите и поперчите по вкусу.
Яйца отварите вкрутую, охладите и очистите. Натрите их на крупной тёрке.
Курицу мелко нарежьте. Сыр натрите на крупной тёрке.
Выкладывайте салат слоями: курица, грибы, яйца, сыр. Каждый слой промазывайте майонезом. Курицу и яйца можно слегка посолить и поперчить – по вашему желанию.
Украсьте салат половинками помидоров черри – выложите их плотно друг к другу.
Приятного аппетита!
По материалам сайта: bezdiet.biz
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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