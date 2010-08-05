Суббота, 08 Февраля 2025 г. 14:22
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ДИЕТИЧЕСКИЕ КОТЛЕТЫ ИЗ ИНДЕЙКИ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ
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Фирменный рецепт быстрых диетических котлет из индейки от знаменитых шеф-поваров Константина Ивлева и Юрия Рожкова. Блюдо для тех, кто заботится о своем здоровье. Рекомендуется готовить сразу 3 порции, заморозить и наслаждаться чудными котлетками за ужином, обедом или даже завтраком!
Надо:
300 г филе индейки
50 г белых сухих грибов
10 г кедровых орешков
10 г свежей петрушки
оливковое масло
соль, перец – по вкусу
мука – для панировки
Как готовить:
1. Из филе индейки сделать фарш, добавить измельченные белые грибы, кедровые орешки и зелень. Посолить и поперчить. Перемешать.
2. Сформировать котлеты, обвалять в муке. И обжарить на сковороде на оливковом масле.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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