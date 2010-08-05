Фирменный рецепт быстрых диетических котлет из индейки от знаменитых шеф-поваров Константина Ивлева и Юрия Рожкова. Блюдо для тех, кто заботится о своем здоровье. Рекомендуется готовить сразу 3 порции, заморозить и наслаждаться чудными котлетками за ужином, обедом или даже завтраком!

Надо:

300 г филе индейки

50 г белых сухих грибов

10 г кедровых орешков

10 г свежей петрушки

оливковое масло

соль, перец – по вкусу

мука – для панировки

Как готовить:

1. Из филе индейки сделать фарш, добавить измельченные белые грибы, кедровые орешки и зелень. Посолить и поперчить. Перемешать.

2. Сформировать котлеты, обвалять в муке. И обжарить на сковороде на оливковом масле.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях