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ДИЕТИЧЕСКИЕ КОТЛЕТЫ ИЗ ИНДЕЙКИ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ

Суббота, 08 Февраля 2025 г. 14:22 + в цитатник
Фирменный рецепт быстрых диетических котлет из индейки от знаменитых шеф-поваров Константина Ивлева и Юрия Рожкова. Блюдо для тех, кто заботится о своем здоровье. Рекомендуется готовить сразу 3 порции, заморозить и наслаждаться чудными котлетками за ужином, обедом или даже завтраком!
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Надо:
 
300 г филе индейки
50 г белых сухих грибов
10 г кедровых орешков
10 г свежей петрушки
оливковое масло
соль, перец – по вкусу
мука – для панировки
 
Как готовить:
 
1. Из филе индейки сделать фарш, добавить измельченные белые грибы, кедровые орешки и зелень. Посолить и поперчить. Перемешать.
2. Сформировать котлеты, обвалять в муке. И обжарить на сковороде на оливковом масле.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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По материалам сайта: https://domashniy.ru/

Рубрики:  АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ ФАРША


Процитировано 5 раз
Понравилось: 10 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 08 Февраля 2025 г. 19:04 (ссылка)
Спасибо ,всё понравилось!
Отличного настроения тебе, позитивных выходных!
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