Суп безумно вкусный, а дело все в приправах и специях. Без тимьяна даже не пытайтесь повторить рецепт, настоящего вкуса не получится.

Ингредиенты

Говядина - 600 г (и больше)

Картофель - 4-5 шт.

Перец сладкий - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Чабрец (тимьян) - 1 ч. л.

Чеснок - 4 зубчика

Лавровый лист - 2 шт.

Укроп - 1 ст. л. (лучше сухой зонтик)

Перец душистый горошком - 10 шт.

Соль - по вкусу

Кинза - 1 ст. л.

Острый перец - по вкусу

КБЖУ на 100г : 44 / 3,52 / 2,08 / 2,79

Процесс приготовления

Чтобы приготовить суп Лывжа из говядины по-осетински, возьмите необходимые продукты.

Болгарский перец лучше брать красного цвета, тогда и суп получится ярче.

Морковь можно совсем не добавлять.

Ну и чем больше мяса, тем лучше, желательно с жирком, потому что никакой жир и масло в суп не добавляются.

Остальное - строго по рецепту.

1. Говядину нарежьте на удобные кусочки. Хорошенько прогрейте казан и опустите в него мясо. Лучше, чтобы мясо было с жирком и поджаривалось в собственном соку. При этом все соки запечатаются и мясо приобретет интересный аромат.

2. Добавьте в казан около трех литров горячей воды. Доведите все до кипения и снимите пену. Затем посолите по вкусу и опустите в казан луковицу целиком. При этом бульон не должен слишком кипеть, он варится под приоткрытой крышкой и остается полностью прозрачным.

3. Картофель и морковь нарежьте крупными кусочками. Через час добавьте крупно нарезанный картофель и морковь в мясной бульон. Варите еще 20 минут.

4. Затем добавьте болгарский перец, острый перец и все специи - тимьян, чеснок, перец горошком, лавровый лист. Проварите еще 10 минут.

5. В самом конце приготовления проверьте вкус супа на соль. Если нужно, то досолите, и добавьте зелень. Через две минуты огонь выключите. Суп лывжа с говядиной по-осетински готов!

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях