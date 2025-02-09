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ЛЫВЖА ИЗ ГОВЯДИНЫ ПО-ОСЕТИНСКИ

Суббота, 08 Февраля 2025 г. 14:14 + в цитатник
Суп безумно вкусный, а дело все в приправах и специях. Без тимьяна даже не пытайтесь повторить рецепт, настоящего вкуса не получится.
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Ингредиенты
 
Говядина - 600 г (и больше)
Картофель - 4-5 шт.
Перец сладкий - 2 шт.
Лук - 1 шт.
Чабрец (тимьян) - 1 ч. л.
Чеснок - 4 зубчика
Лавровый лист - 2 шт.
Укроп - 1 ст. л. (лучше сухой зонтик)
Перец душистый горошком - 10 шт.
Соль - по вкусу
Кинза - 1 ст. л.
Острый перец - по вкусу
 
КБЖУ на 100г : 44 / 3,52 / 2,08 / 2,79
 
Процесс приготовления
 
Чтобы приготовить суп Лывжа из говядины по-осетински, возьмите необходимые продукты.
Болгарский перец лучше брать красного цвета, тогда и суп получится ярче. 
Морковь можно совсем не добавлять. 
Ну и чем больше мяса, тем лучше, желательно с жирком, потому что никакой жир и масло в суп не добавляются.
Остальное - строго по рецепту.
 
1. Говядину нарежьте на удобные кусочки. Хорошенько прогрейте казан и опустите в него мясо. Лучше, чтобы мясо было с жирком и поджаривалось в собственном соку. При этом все соки запечатаются и мясо приобретет интересный аромат.
2. Добавьте в казан около трех литров горячей воды. Доведите все до кипения и снимите пену. Затем посолите по вкусу и опустите в казан луковицу целиком. При этом бульон не должен слишком кипеть, он варится под приоткрытой крышкой и остается полностью прозрачным.
3. Картофель и морковь нарежьте крупными кусочками. Через час добавьте крупно нарезанный картофель и морковь в мясной бульон. Варите еще 20 минут.
4. Затем добавьте болгарский перец, острый перец и все специи - тимьян, чеснок, перец горошком, лавровый лист. Проварите еще 10 минут.
5. В самом конце приготовления проверьте вкус супа на соль. Если нужно, то досолите, и добавьте зелень. Через две минуты огонь выключите. Суп лывжа с говядиной по-осетински готов! 
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/
По материалам сайта: https://m.iamcook.ru/

Рубрики:  АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
АППЕТИТНО-ПЕРВОЕ: ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ
АППЕТИТНО-ВКУСНО СТРОЙНЕЕМ


Процитировано 7 раз
Понравилось: 16 пользователям
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ГУГКАЕВА_ВИКТОРИЯ   обратиться по имени Суббота, 08 Февраля 2025 г. 20:42 (ссылка)
не лыжва, а лывжа.
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Воскресенье, 09 Февраля 2025 г. 02:37ссылка
Жанна_Лях
Ой, какое несчастье.
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Mjja   обратиться по имени Воскресенье, 09 Февраля 2025 г. 18:52 (ссылка)
БлагоДарю.
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mimozochka   обратиться по имени Воскресенье, 09 Февраля 2025 г. 21:05 (ссылка)
СПАСИБО4 (350x431, 62Kb)
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