На вкус привычные блины, но готовятся просто, и большой плюс - со сковороды снимаются без проблем!

Ингредиенты

Кефир 2.5 % - 500 мл

Яйца - 3 шт.

Крахмал картофельный - 120 г

Мука пшеничная - 40 г

Сахар - 1 ст. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Масло растительное - 2 ст. л.

Соль - щепотка

Приготовление

В миске смешать яйца, сахар и соль.

Добавить кефир и быстро перемешать.

Всыпать крахмал, муку и перемешать, чтобы не было комочков.

Влить растительное масло и дать тесту постоять минут 20 (обязательно).

Жарить на сковороде как обычно.

Сковороду можно не смазывать.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях