Суббота, 08 Февраля 2025 г. 14:09
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БЛИНЫ НА КЕФИРЕ С КРАХМАЛОМ
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На вкус привычные блины, но готовятся просто, и большой плюс - со сковороды снимаются без проблем!
Ингредиенты
Кефир 2.5 % - 500 мл
Яйца - 3 шт.
Крахмал картофельный - 120 г
Мука пшеничная - 40 г
Сахар - 1 ст. л.
Сода - 0,5 ч. л.
Масло растительное - 2 ст. л.
Соль - щепотка
Приготовление
В миске смешать яйца, сахар и соль.
Добавить кефир и быстро перемешать.
Всыпать крахмал, муку и перемешать, чтобы не было комочков.
Влить растительное масло и дать тесту постоять минут 20 (обязательно).
Жарить на сковороде как обычно.
Сковороду можно не смазывать.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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