Записи Друзья Комментарии
Жанна Лях
Аватар Жанна_Лях

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Жанна_Лях

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 05.08.2010
Записей: 11042
Комментариев: 118394
Написано: 191063


БЛИНЫ НА КЕФИРЕ С КРАХМАЛОМ

Суббота, 08 Февраля 2025 г. 14:09 + в цитатник
На вкус привычные блины, но готовятся просто, и большой плюс - со сковороды снимаются без проблем!
h-555 (700x350, 400Kb)
Ингредиенты
 
Кефир 2.5 % - 500 мл
Яйца - 3 шт.
Крахмал картофельный - 120 г
Мука пшеничная - 40 г
Сахар - 1 ст. л.
Сода - 0,5 ч. л.
Масло растительное - 2 ст. л.
Соль - щепотка
 
Приготовление
 
В миске смешать яйца, сахар и соль. 
Добавить кефир и быстро перемешать. 
Всыпать крахмал, муку и перемешать, чтобы не было комочков. 
Влить растительное масло и дать тесту постоять минут 20 (обязательно). 
Жарить на сковороде как обычно. 
Сковороду можно не смазывать.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/
По материалам сайта: https://cyetacyet.livejournal.com/

Рубрики:  АППЕТИТНО-БЛИНЫ, ОЛАДЬИ


Процитировано 19 раз
Понравилось: 20 пользователям
Нравится

Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 09 Февраля 2025 г. 06:27 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Mjja   обратиться по имени Воскресенье, 09 Февраля 2025 г. 18:53 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте