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ПИВНЫЕ БЛИНЫ С ЧЕСНОКОМ

Пятница, 07 Февраля 2025 г. 13:05 + в цитатник
Оригинальное блюдо для завтрака, ланча или ужина. Отличительной чертой блинов является их тонкий аромат, который и придает им добавка пива.
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Ингредиенты:
 
 300 г пшеничной муки
 500 мл светлого пива
 200 мл кефира
 2 куриных яйца
 2 зубчика чеснока
 2 ч.л. сахара
 Зелень, сметана, красная рыба — для украшения
 1 ч.л. соли
 
Инструкция:
 
Отделите желтки от белков. Добавьте к желткам кефир, соль и сахар. Взбейте хорошо венчиком.
Влейте в смесь половину пива, перемешайте.
Добавьте частями муку и взбивайте венчиком.
Пропустите чеснок через пресс. Взбейте белки венчиком.
Влейте оставшееся пиво. Добавьте в смесь белки, чеснок, всё перемешайте.
Выпекайте блинчики на горячей сковородке.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/
По материалам сайта: https://sgastronomy.ru/

Рубрики:  АППЕТИТНО-БЛИНЫ, ОЛАДЬИ


Процитировано 9 раз
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