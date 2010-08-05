Пятница, 07 Февраля 2025 г. 13:05
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Оригинальное блюдо для завтрака, ланча или ужина. Отличительной чертой блинов является их тонкий аромат, который и придает им добавка пива.
Ингредиенты:
300 г пшеничной муки
500 мл светлого пива
200 мл кефира
2 куриных яйца
2 зубчика чеснока
2 ч.л. сахара
Зелень, сметана, красная рыба — для украшения
1 ч.л. соли
Инструкция:
Отделите желтки от белков. Добавьте к желткам кефир, соль и сахар. Взбейте хорошо венчиком.
Влейте в смесь половину пива, перемешайте.
Добавьте частями муку и взбивайте венчиком.
Пропустите чеснок через пресс. Взбейте белки венчиком.
Влейте оставшееся пиво. Добавьте в смесь белки, чеснок, всё перемешайте.
Выпекайте блинчики на горячей сковородке.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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