Оригинальное блюдо для завтрака, ланча или ужина. Отличительной чертой блинов является их тонкий аромат, который и придает им добавка пива.

Ингредиенты:

300 г пшеничной муки

500 мл светлого пива

200 мл кефира

2 куриных яйца

2 зубчика чеснока

2 ч.л. сахара

Зелень, сметана, красная рыба — для украшения

1 ч.л. соли

Инструкция:

Отделите желтки от белков. Добавьте к желткам кефир, соль и сахар. Взбейте хорошо венчиком.

Влейте в смесь половину пива, перемешайте.

Добавьте частями муку и взбивайте венчиком.

Пропустите чеснок через пресс. Взбейте белки венчиком.

Влейте оставшееся пиво. Добавьте в смесь белки, чеснок, всё перемешайте.

Выпекайте блинчики на горячей сковородке.

Приятного аппетита!