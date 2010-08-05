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ПРЯЖНЫЕ БЛИНЧИКИ С МЯСОМ: ХРУСТЯЩИЕ И СОЧНЫЕ

Вторник, 04 Февраля 2025 г. 12:28 + в цитатник
Нежные блинчики в хрустящей панировке с сочной мясной начинкой! Именно такие блинчики на Руси называли пряжеными - от слова «пряжить», то есть «жарить в масле».
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Начинка может быть любой, на ваш вкус. Заворачивать блинчики можно любым удобным способом. 
 
Ингредиенты
 
Блинчики (примерно 20-22 шт):
Молоко … 1 л
Мука ~ 10 ст.л. с горкой (245г)
Картофельный крахмал ~ 4 ст.л. (80г)
Яйца … 5 шт. (270г)
Сахар … 2 ст.л. (40г)
Соль … 1/2 ч.л. (2г)
Растительное масло … 4 ст.л. (40г)
 
Начинка (примерно на 10 пряженых блинчиков):
Фарш мясной … 300г
Лук …80г
Соль
Черный молотый перец
 
Панировка:
Яйца
Сухари панировочные
 
Приготовление
 
Перемешать венчиком молоко, яйца, соль, сахар.
Постепенно перемешивая, всыпать муку и крахмал. Добавить масло и еще раз перемешать.
Дать постоять тесту минут 15 и печь.
Для начинки лук нарезать очень мелко и тщательно вымешать с фаршем, солью и перцем.
Каждый блинчик разрезать пополам. Начинку (~30г) выложить тонким слоем на поджаристую сторону блинчика и свернуть треугольником.
Обвалять блинчики во взбитом яйце, затем в сухарях и жарить на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Готовые блинчики выложить на бумажное полотенце, чтобы впитало лишнее масло.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/
По материалам сайта: https://www.katerinakulinar.com/

Рубрики:  АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
АППЕТИТНО-БЛИНЫ, ОЛАДЬИ


Процитировано 10 раз
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