Нежные блинчики в хрустящей панировке с сочной мясной начинкой! Именно такие блинчики на Руси называли пряжеными - от слова «пряжить», то есть «жарить в масле».
Начинка может быть любой, на ваш вкус. Заворачивать блинчики можно любым удобным способом.
Ингредиенты
Блинчики (примерно 20-22 шт):
Молоко … 1 л
Мука ~ 10 ст.л. с горкой (245г)
Картофельный крахмал ~ 4 ст.л. (80г)
Яйца … 5 шт. (270г)
Сахар … 2 ст.л. (40г)
Соль … 1/2 ч.л. (2г)
Растительное масло … 4 ст.л. (40г)
Начинка (примерно на 10 пряженых блинчиков):
Фарш мясной … 300г
Лук …80г
Соль
Черный молотый перец
Панировка:
Яйца
Сухари панировочные
Приготовление
Перемешать венчиком молоко, яйца, соль, сахар.
Постепенно перемешивая, всыпать муку и крахмал. Добавить масло и еще раз перемешать.
Дать постоять тесту минут 15 и печь.
Для начинки лук нарезать очень мелко и тщательно вымешать с фаршем, солью и перцем.
Каждый блинчик разрезать пополам. Начинку (~30г) выложить тонким слоем на поджаристую сторону блинчика и свернуть треугольником.
Обвалять блинчики во взбитом яйце, затем в сухарях и жарить на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Готовые блинчики выложить на бумажное полотенце, чтобы впитало лишнее масло.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях