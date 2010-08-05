Нежные блинчики в хрустящей панировке с сочной мясной начинкой! Именно такие блинчики на Руси называли пряжеными - от слова «пряжить», то есть «жарить в масле».

Начинка может быть любой, на ваш вкус. Заворачивать блинчики можно любым удобным способом.

Ингредиенты

Блинчики (примерно 20-22 шт):

Молоко … 1 л

Мука ~ 10 ст.л. с горкой (245г)

Картофельный крахмал ~ 4 ст.л. (80г)

Яйца … 5 шт. (270г)

Сахар … 2 ст.л. (40г)

Соль … 1/2 ч.л. (2г)

Растительное масло … 4 ст.л. (40г)

Начинка (примерно на 10 пряженых блинчиков):

Фарш мясной … 300г

Лук …80г

Соль

Черный молотый перец

Панировка:

Яйца

Сухари панировочные

Приготовление

Перемешать венчиком молоко, яйца, соль, сахар.

Постепенно перемешивая, всыпать муку и крахмал. Добавить масло и еще раз перемешать.

Дать постоять тесту минут 15 и печь.

Для начинки лук нарезать очень мелко и тщательно вымешать с фаршем, солью и перцем.

Каждый блинчик разрезать пополам. Начинку (~30г) выложить тонким слоем на поджаристую сторону блинчика и свернуть треугольником.

Обвалять блинчики во взбитом яйце, затем в сухарях и жарить на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Готовые блинчики выложить на бумажное полотенце, чтобы впитало лишнее масло.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях