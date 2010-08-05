Буженина, запечённая в луковой шелухе, приобретает цвет копчённого мяса, а на вкус становиться нежной, мягкой с ароматом любимых приправ.
Ингредиенты
Свиная шея - 3 кг
Луковая шелуха от 10 луковиц
Чеснок - 7 зубчиков
Морковь - 1,5 шт.
Лавровый лист - 5 шт.
Сахар - 1,5 ч. л.
Соль
Перец
Для соуса:
Лук репчатый - 2 шт.
Сливочное масло - 40 г
Мука - 2 ст. л.
Молоко - 750 мл
Зернистая горчица - 2 ст. л.
Мускатный орех (цельный) - 1 г
Вам понадобится большой противень и фольга
Как приготовить
1. Залить шелуху водой и дать настояться. Морковь нарезать тонкой соломкой. К свинине добавить измельчённый чеснок, посолить и поперчить, поломать лавровый лист и посыпать с двух сторон. И посыпать несколькими щепотками сахара. Луковую шелуху отжать от воды и часть переложить на фольгу, положить половину моркови и накрыть куском мяса, покрыть 2-ой половиной моркови и шелухи. Плотно завернуть в лист фольги, и покрыть ещё двумя слоями фольги.
2. Переложить свинину в фольге на противень и отправить в духовку на 180 градусов на 2 часа, затем выключить нагрев и оставить на 30 минут, чтобы дошла до готовности. Лук нарезать тонкими полукольцами и отправить в сотейник на средний нагрев. Добавить кусочек сливочного масла (40 г) и томить, пока лук не станет мягким (около 6 минут). Затем добавить муку и активно пассеровать на среднем нагреве.
3. Влить к луку с мукой небольшими порциями молоко и постоянно перемешивать, чтобы соус равномерно загустел и заварился. Ближе к концу посолить парой щепоток и довести до густой консистенции соуса, а в самом конце натереть на мелкой тёрке мускатный орех.
4. Снять соус с нагрева и добавить горчицу, перемешать. Сервировка: На сервировочную тарелку положить порционный кусок буженины, полить соком и рядом выложить соус.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях