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БУЖЕНИНА ИЗ СВИНИНЫ, ЗАПЕЧЁННАЯ В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ

Суббота, 01 Февраля 2025 г. 13:32 + в цитатник
Буженина, запечённая в луковой шелухе, приобретает цвет копчённого мяса, а на вкус становиться нежной, мягкой с ароматом любимых приправ.
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Ингредиенты
 
Свиная шея - 3 кг
Луковая шелуха от 10 луковиц
Чеснок - 7 зубчиков
Морковь - 1,5 шт.
Лавровый лист - 5 шт. 
Сахар - 1,5 ч. л.
Соль
Перец
 
Для соуса:
Лук репчатый - 2 шт. 
Сливочное масло - 40 г 
Мука - 2 ст. л.
Молоко - 750 мл
Зернистая горчица - 2 ст. л.
Мускатный орех (цельный) - 1 г 
 
Вам понадобится большой противень и фольга
 
Как приготовить
 
1. Залить шелуху водой и дать настояться. Морковь нарезать тонкой соломкой. К свинине добавить измельчённый чеснок, посолить и поперчить, поломать лавровый лист и посыпать с двух сторон. И посыпать несколькими щепотками сахара. Луковую шелуху отжать от воды и часть переложить на фольгу, положить половину моркови и накрыть куском мяса, покрыть 2-ой половиной моркови и шелухи. Плотно завернуть в лист фольги, и покрыть ещё двумя слоями фольги.
2. Переложить свинину в фольге на противень и отправить в духовку на 180 градусов на 2 часа, затем выключить нагрев и оставить на 30 минут, чтобы дошла до готовности. Лук нарезать тонкими полукольцами и отправить в сотейник на средний нагрев. Добавить кусочек сливочного масла (40 г) и томить, пока лук не станет мягким (около 6 минут). Затем добавить муку и активно пассеровать на среднем нагреве.
3. Влить к луку с мукой небольшими порциями молоко и постоянно перемешивать, чтобы соус равномерно загустел и заварился. Ближе к концу посолить парой щепоток и довести до густой консистенции соуса, а в самом конце натереть на мелкой тёрке мускатный орех.
4. Снять соус с нагрева и добавить горчицу, перемешать. Сервировка: На сервировочную тарелку положить порционный кусок буженины, полить соком и рядом выложить соус.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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По материалам сайта: https://inoeda.com/

Рубрики:  АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ МЯСА
АППЕТИТНО-ЗАКУСКИ: МЯСО


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