Буженина, запечённая в луковой шелухе, приобретает цвет копчённого мяса, а на вкус становиться нежной, мягкой с ароматом любимых приправ.

Ингредиенты

Свиная шея - 3 кг

Луковая шелуха от 10 луковиц

Чеснок - 7 зубчиков

Морковь - 1,5 шт.

Лавровый лист - 5 шт.

Сахар - 1,5 ч. л.

Соль

Перец

Для соуса:

Лук репчатый - 2 шт.

Сливочное масло - 40 г

Мука - 2 ст. л.

Молоко - 750 мл

Зернистая горчица - 2 ст. л.

Мускатный орех (цельный) - 1 г

Вам понадобится большой противень и фольга

Как приготовить

1. Залить шелуху водой и дать настояться. Морковь нарезать тонкой соломкой. К свинине добавить измельчённый чеснок, посолить и поперчить, поломать лавровый лист и посыпать с двух сторон. И посыпать несколькими щепотками сахара. Луковую шелуху отжать от воды и часть переложить на фольгу, положить половину моркови и накрыть куском мяса, покрыть 2-ой половиной моркови и шелухи. Плотно завернуть в лист фольги, и покрыть ещё двумя слоями фольги.

2. Переложить свинину в фольге на противень и отправить в духовку на 180 градусов на 2 часа, затем выключить нагрев и оставить на 30 минут, чтобы дошла до готовности. Лук нарезать тонкими полукольцами и отправить в сотейник на средний нагрев. Добавить кусочек сливочного масла (40 г) и томить, пока лук не станет мягким (около 6 минут). Затем добавить муку и активно пассеровать на среднем нагреве.

3. Влить к луку с мукой небольшими порциями молоко и постоянно перемешивать, чтобы соус равномерно загустел и заварился. Ближе к концу посолить парой щепоток и довести до густой консистенции соуса, а в самом конце натереть на мелкой тёрке мускатный орех.

4. Снять соус с нагрева и добавить горчицу, перемешать. Сервировка: На сервировочную тарелку положить порционный кусок буженины, полить соком и рядом выложить соус.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях