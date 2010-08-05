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ОЛАДЬИ *ВСЁ ПО ОДНОЙ*

Пятница, 31 Января 2025 г. 12:46 + в цитатник
Оладьи получаются пышными, красивыми с замечательным вкусом (не забиты мукой) и ароматом.
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Очень простая пропорция продуктов. 
Для измерения кефира и муки берем обычную кружку для чая, её объем около 325 мл. (объем кружки может быть чуть больше или меньше, просто будет небольшая разница в количестве оладий).
Муку насыпаем в кружку (не утрамбовываем), вес муки в кружке объемом 325 мл равен 180 г.
Муку высыпаем в миску, добавляем сахар (1 ст. л.), соль (1 щепотка), куриное яйцо (1 шт.), кефир (1 кружка = 325 мл) небольшими порциями и постепенно перемешиваем венчиком муку с кефиром. 
Всех продуктов будет по одной части, поэтому тесто называется «Всё по одной».
Вливаем растительное масло (1 ст. л.), перемешиваем и получается густое тесто. 
Добавляем в тесто соду (1 ч. л. без горки) и еще раз перемешиваем. 
Оставляем на 5 минут, пока подготавливаем сковороду. 
Сода гасится в кислой среде, тесто чуть увеличивается в объеме и начинает пузыриться (вкуса соды в готовых оладьях не будет).
На разогретую сковороду наливаем немного масла. 
Добавляем тесто (2 ст. л. на 1 штуку). 
Накрываем и жарим с 2 сторон на слабом огне, пока не зарумянятся. 
Оладьи получаются большими и пышными. Если оладьи любите небольшие, то на 1 штуку добавляйте 1 ст. ложку.
Из такого количества теста получается 12 больших оладий. Если надо больше теста, то добавляем все продукты по 2 или 3 части. 
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/
По материалам сайта: https://dzen.ru/savedaru

Рубрики:  АППЕТИТНО-БЛИНЫ, ОЛАДЬИ


Процитировано 14 раз
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Ильина_Тоня   обратиться по имени Пятница, 31 Января 2025 г. 12:50 (ссылка)
Спасибо!!!!
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