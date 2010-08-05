Оладьи получаются пышными, красивыми с замечательным вкусом (не забиты мукой) и ароматом.

Очень простая пропорция продуктов.

Для измерения кефира и муки берем обычную кружку для чая, её объем около 325 мл. (объем кружки может быть чуть больше или меньше, просто будет небольшая разница в количестве оладий).

Муку насыпаем в кружку (не утрамбовываем), вес муки в кружке объемом 325 мл равен 180 г.

Муку высыпаем в миску, добавляем сахар (1 ст. л.), соль (1 щепотка), куриное яйцо (1 шт.), кефир (1 кружка = 325 мл) небольшими порциями и постепенно перемешиваем венчиком муку с кефиром.

Всех продуктов будет по одной части, поэтому тесто называется «Всё по одной».

Вливаем растительное масло (1 ст. л.), перемешиваем и получается густое тесто.

Добавляем в тесто соду (1 ч. л. без горки) и еще раз перемешиваем.

Оставляем на 5 минут, пока подготавливаем сковороду.

Сода гасится в кислой среде, тесто чуть увеличивается в объеме и начинает пузыриться (вкуса соды в готовых оладьях не будет).

На разогретую сковороду наливаем немного масла.

Добавляем тесто (2 ст. л. на 1 штуку).

Накрываем и жарим с 2 сторон на слабом огне, пока не зарумянятся.

Оладьи получаются большими и пышными. Если оладьи любите небольшие, то на 1 штуку добавляйте 1 ст. ложку.

Из такого количества теста получается 12 больших оладий. Если надо больше теста, то добавляем все продукты по 2 или 3 части.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях