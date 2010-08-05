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*ТРИПЛ СЕК*: ДОМАШНИЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЛИКЁР (АДЕПТ)

Четверг, 30 Января 2025 г. 13:51 + в цитатник
Запаситесь этим апельсиновым ликером, приготовленным своими руками, для вашего домашнего бара.
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Апельсиновые ликеры невероятно универсальны и являются одними из наиболее часто используемых в коктейлях. Хотя в любом винном магазине доступно множество вариантов, приготовить апельсиновый ликер с нуля несложно, и предлагается множество способов адаптировать его к вашему конкретному вкусу и потребностям. Для приготовления требуется всего несколько ингредиентов, и хотя требуется некоторое время, чтобы он был готов, в основном это самостоятельный проект.
Чтобы приготовить апельсиновый ликер, вы начнете с настаивания водки с апельсиновыми корками в течение как минимум пары недель; если дать ему настояться в течение целого месяца, вкус усиливается. По истечении этого времени настой процеживают и смешивают с простым сиропом, чтобы получился ликер, готовый для коктейля.
 
Ингредиенты
 
30  г свежей апельсиновой цедры от 2 средних апельсинов
2 1/2 стаканы водки
10 граммов (2 столовые ложки) сушеной цедры апельсина
3/4 чашка вода
1 чашка сахарный песок
 
Как приготовить
 
Соберите ингредиенты.
С помощью овощечистки снимите кожуру с двух апельсинов.
В банку объемом 1 литр добавьте водку, свежую апельсиновую цедру и сушеную цедру. Закройте, хорошо встряхните и дайте настояться в прохладном темном месте в течение 2 недель (или до 1 месяца), встряхивая банку каждые день или два.
В день, когда настаивание будет завершено, приготовьте густой простой сироп: доведите воду до кипения в кастрюле среднего размера на среднем огне и всыпьте сахар до полного растворения, пока сироп не станет прозрачным. Убавьте огонь. Через 5 минут снимите кастрюлю с огня и дайте полностью остыть.
Процедите апельсиновые корки от водки с помощью мелкоячеистого ситечка, выстланного марлей.
Промойте банку для настоя и используйте ее для смешивания апельсинового ликера, добавив 3/4 стакана простого сиропа к водке, настоянной на апельсине. Очень хорошо взбалтывайте в течение не менее 30 секунд. Попробуйте ликер и добавьте еще сиропа, чтобы подсластить по вкусу.
Перелейте апельсиновый ликер в бутылку или банку с плотно закрывающейся крышкой и используйте для приготовления ваших любимых коктейлей.
Вариации рецепта
Чтобы приготовить заменитель "Гран Марнье", замените один стакан водки бренди. 
Использование текилы вместо водки превращает этот рецепт в ликер, похожий на "Патрон Цитронж".
Как хранить
Алкоголь является натуральным консервантом, но сахар сокращает срок годности ликера. Лучше всего пить домашний апельсиновый ликер в течение шести месяцев и хранить его вдали от источников тепла и прямого света. Охлаждение не требуется, и вы можете приготовить его перед употреблением. Если вы заметили кристаллизацию или неприятный привкус, приготовьте новую порцию.
Чин-Чин!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/
По материалам сайта: https://www.thespruceeats.com

Рубрики:  АППЕТИТНО-НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ


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