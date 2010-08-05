Запаситесь этим апельсиновым ликером, приготовленным своими руками, для вашего домашнего бара.

Апельсиновые ликеры невероятно универсальны и являются одними из наиболее часто используемых в коктейлях. Хотя в любом винном магазине доступно множество вариантов, приготовить апельсиновый ликер с нуля несложно, и предлагается множество способов адаптировать его к вашему конкретному вкусу и потребностям. Для приготовления требуется всего несколько ингредиентов, и хотя требуется некоторое время, чтобы он был готов, в основном это самостоятельный проект.

Чтобы приготовить апельсиновый ликер, вы начнете с настаивания водки с апельсиновыми корками в течение как минимум пары недель; если дать ему настояться в течение целого месяца, вкус усиливается. По истечении этого времени настой процеживают и смешивают с простым сиропом, чтобы получился ликер, готовый для коктейля.

Ингредиенты

30 г свежей апельсиновой цедры от 2 средних апельсинов

2 1/2 стаканы водки

10 граммов (2 столовые ложки) сушеной цедры апельсина

3/4 чашка вода

1 чашка сахарный песок

Как приготовить

Соберите ингредиенты.

С помощью овощечистки снимите кожуру с двух апельсинов.

В банку объемом 1 литр добавьте водку, свежую апельсиновую цедру и сушеную цедру. Закройте, хорошо встряхните и дайте настояться в прохладном темном месте в течение 2 недель (или до 1 месяца), встряхивая банку каждые день или два.

В день, когда настаивание будет завершено, приготовьте густой простой сироп: доведите воду до кипения в кастрюле среднего размера на среднем огне и всыпьте сахар до полного растворения, пока сироп не станет прозрачным. Убавьте огонь. Через 5 минут снимите кастрюлю с огня и дайте полностью остыть.

Процедите апельсиновые корки от водки с помощью мелкоячеистого ситечка, выстланного марлей.

Промойте банку для настоя и используйте ее для смешивания апельсинового ликера, добавив 3/4 стакана простого сиропа к водке, настоянной на апельсине. Очень хорошо взбалтывайте в течение не менее 30 секунд. Попробуйте ликер и добавьте еще сиропа, чтобы подсластить по вкусу.

Перелейте апельсиновый ликер в бутылку или банку с плотно закрывающейся крышкой и используйте для приготовления ваших любимых коктейлей.

Вариации рецепта

Чтобы приготовить заменитель "Гран Марнье", замените один стакан водки бренди.

Использование текилы вместо водки превращает этот рецепт в ликер, похожий на "Патрон Цитронж".

Как хранить

Алкоголь является натуральным консервантом, но сахар сокращает срок годности ликера. Лучше всего пить домашний апельсиновый ликер в течение шести месяцев и хранить его вдали от источников тепла и прямого света. Охлаждение не требуется, и вы можете приготовить его перед употреблением. Если вы заметили кристаллизацию или неприятный привкус, приготовьте новую порцию.

Чин-Чин!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях