Ревани — очень вкусный сочный пирог из манной крупы, щедро политый сахарным сиропом. Этот пирог, как и пахлава, является одной из традиционных сладостей турецкой кухни. Готовится ревани достаточно просто и быстро. Сверху ревани можно посыпать кокосовой стружкой или молотыми фисташками.

Ингредиенты

ДЛЯ ТЕСТА:

180 граммов манной крупы

150 граммов муки

3 яйца

125 миллилитров молока

2 столовые ложки сметаны

125 миллилитров растительного масла

1,5 чайные ложки разрыхлителя

100 граммов сахара

2 чайные ложки ванильного сахара

для смазывания формы сливочного масла

ДЛЯ СИРОПА:

250 миллилитров воды

2-3 столовые ложки лимонного сока

160 граммов сахара

для украшения кокосовая стружка и фисташки

Приготовление

1. Яйца соединить с сахаром (100 граммов) и ванильным сахаром и взбивать до пышной светлой массы.

2. Добавить молоко, сметану, растительное масло и взбивать ещё 1 минуту.

3. К получившейся массе добавить муку, манную крупу и разрыхлитель, перемешать миксером на низких оборотах. Тесто получится достаточно жидким.

4. Форму размером 20 на 20 см или 25 на 25 см (с высокими бортиками) смазать сливочным маслом и вылить тесто в форму.

5. Выпекать при 180 С примерно 30 минут до готовности и проверить шпажкой, если выходит из теста сухая, значит готов пирог. Пока пирог выпекается, можно приготовить сироп.

6. Приготовить сироп: Воду соединить в сотейнике с сахаром и 2-3 столовыми ложками лимонного сока. Довести до кипения и проварить 5 минут.

7. Горячий корж часто проткнуть шпажкой и равномерно полить остывшим сиропом в форме. Можно, перед просачиванием сиропом, корж сразу нарезать квадратиками. Оставить на 2 часа.

8. Турецкий ревани готов. Перед подачей посыпать кусочки кокосовой стружкой или фисташками и нарезать квадратиками.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях