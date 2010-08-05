Ревани — очень вкусный сочный пирог из манной крупы, щедро политый сахарным сиропом. Этот пирог, как и пахлава, является одной из традиционных сладостей турецкой кухни. Готовится ревани достаточно просто и быстро. Сверху ревани можно посыпать кокосовой стружкой или молотыми фисташками.
Ингредиенты
ДЛЯ ТЕСТА:
180 граммов манной крупы
150 граммов муки
3 яйца
125 миллилитров молока
2 столовые ложки сметаны
125 миллилитров растительного масла
1,5 чайные ложки разрыхлителя
100 граммов сахара
2 чайные ложки ванильного сахара
для смазывания формы сливочного масла
ДЛЯ СИРОПА:
250 миллилитров воды
2-3 столовые ложки лимонного сока
160 граммов сахара
для украшения кокосовая стружка и фисташки
Приготовление
1. Яйца соединить с сахаром (100 граммов) и ванильным сахаром и взбивать до пышной светлой массы.
2. Добавить молоко, сметану, растительное масло и взбивать ещё 1 минуту.
3. К получившейся массе добавить муку, манную крупу и разрыхлитель, перемешать миксером на низких оборотах. Тесто получится достаточно жидким.
4. Форму размером 20 на 20 см или 25 на 25 см (с высокими бортиками) смазать сливочным маслом и вылить тесто в форму.
5. Выпекать при 180 С примерно 30 минут до готовности и проверить шпажкой, если выходит из теста сухая, значит готов пирог. Пока пирог выпекается, можно приготовить сироп.
6. Приготовить сироп: Воду соединить в сотейнике с сахаром и 2-3 столовыми ложками лимонного сока. Довести до кипения и проварить 5 минут.
7. Горячий корж часто проткнуть шпажкой и равномерно полить остывшим сиропом в форме. Можно, перед просачиванием сиропом, корж сразу нарезать квадратиками. Оставить на 2 часа.
8. Турецкий ревани готов. Перед подачей посыпать кусочки кокосовой стружкой или фисташками и нарезать квадратиками.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях