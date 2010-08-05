АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ.
Насладитесь простой элегантностью пирога с тремя сырами, приготовленного из слоеной корочки, наполненной вкусной смесью из яиц, густых сливок и трех сыров: чеддер, моцарелла и швейцарский, дополненных луком для придания глубины вкуса.
Ингредиенты
1 упаковка слоёного бездрожжевого теста
6 больших яиц
¾ стакана густых сливок
½ чайной ложки соли
½ чайной ложки свежемолотого черного перца
½ стакана мелко натертого сыра чеддер
½ стакана мелко натертого сыра моцарелла
½ стакана мелко натертого швейцарского сыра
¼ стакана мелко нарезанного желтого лука
2 ½ столовые ложки мелко нарезанного зеленого лука
Инструкции
Подготовка духовки: Начните с предварительного разогрева духовки до 090 С, этот шаг имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы духовка достигла нужной температуры для выпечки пирога.
Смешайте жидкие ингредиенты: в большой миске тщательно взбейте яйца, густые сливки, соль и черный перец, пока смесь не станет однородной и гладкой.
Эта смесь сформирует кремовую основу для пирога.
Добавьте сыр и лук: добавьте тертый чеддер, моцареллу и швейцарский сыр вместе с нарезанным кубиками желтым луком и нарезанным зеленым луком в яичную смесь.
Перемешайте эти ингредиенты до тех пор, пока они не будут равномерно распределены по смеси, это гарантирует, что каждый кусочек киша будет иметь сбалансированный вкус.
Приготовьте тесто для пирога: раскатайте предварительно приготовленное тесто и аккуратно придавите его форму диаметром 23 см.
Следите, чтобы тесто равномерно легло по дну и бокам формы.
Соберите пирог: вылейте смесь сыра и яиц в подготовленную форму, разровняв крем, чтобы обеспечить ровный слой.
Выпекайте пирог: поместите форму в предварительно разогретую духовку и выпекайте примерно 38-40 минут или пока пирог не подрумянится в середине, а корочка не станет золотисто-коричневой.
Точное время выпекания может варьироваться в зависимости от духовки, поэтому рекомендуется проверять пирог ближе к концу выпекания.
Охладите и подавайте: дайте пирогу остыть в форме в течение 8-10 минут после того, как вынете его из духовки.
Этот период отдыха помогает пирогу уплотниться и его будет легче нарезать.
Подавайте киш теплым или комнатной температуры, по вашему желанию.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях