АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ.

Насладитесь простой элегантностью пирога с тремя сырами, приготовленного из слоеной корочки, наполненной вкусной смесью из яиц, густых сливок и трех сыров: чеддер, моцарелла и швейцарский, дополненных луком для придания глубины вкуса.

Ингредиенты

1 упаковка слоёного бездрожжевого теста

6 больших яиц

¾ стакана густых сливок

½ чайной ложки соли

½ чайной ложки свежемолотого черного перца

½ стакана мелко натертого сыра чеддер

½ стакана мелко натертого сыра моцарелла

½ стакана мелко натертого швейцарского сыра

¼ стакана мелко нарезанного желтого лука

2 ½ столовые ложки мелко нарезанного зеленого лука

Инструкции

Подготовка духовки: Начните с предварительного разогрева духовки до 090 С, этот шаг имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы духовка достигла нужной температуры для выпечки пирога.

Смешайте жидкие ингредиенты: в большой миске тщательно взбейте яйца, густые сливки, соль и черный перец, пока смесь не станет однородной и гладкой.

Эта смесь сформирует кремовую основу для пирога.

Добавьте сыр и лук: добавьте тертый чеддер, моцареллу и швейцарский сыр вместе с нарезанным кубиками желтым луком и нарезанным зеленым луком в яичную смесь.

Перемешайте эти ингредиенты до тех пор, пока они не будут равномерно распределены по смеси, это гарантирует, что каждый кусочек киша будет иметь сбалансированный вкус.

Приготовьте тесто для пирога: раскатайте предварительно приготовленное тесто и аккуратно придавите его форму диаметром 23 см.

Следите, чтобы тесто равномерно легло по дну и бокам формы.

Соберите пирог: вылейте смесь сыра и яиц в подготовленную форму, разровняв крем, чтобы обеспечить ровный слой.

Выпекайте пирог: поместите форму в предварительно разогретую духовку и выпекайте примерно 38-40 минут или пока пирог не подрумянится в середине, а корочка не станет золотисто-коричневой.

Точное время выпекания может варьироваться в зависимости от духовки, поэтому рекомендуется проверять пирог ближе к концу выпекания.

Охладите и подавайте: дайте пирогу остыть в форме в течение 8-10 минут после того, как вынете его из духовки.

Этот период отдыха помогает пирогу уплотниться и его будет легче нарезать.

Подавайте киш теплым или комнатной температуры, по вашему желанию.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях