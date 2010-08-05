Рецепт домашней самсы из песочного теста в форме тюльпана. Тесто готовится очень быстро и получается рассыпчатым и вкусным, а начинка из фарша — вне всяких похвал.

Ингредиенты

ДЛЯ ТЕСТА

500 граммов муки

200 граммов спред со сливочным вкусом "Milter"

200 граммов сметаны

1 чайная ложка соли

ДЛЯ НАЧИНКИ

400 граммов говяжьего фарша

2 белого лука

2 чайные ложки соли

1 чайная ложка черного душистого перца

1 чайная ложка зиры

15 миллилитров растительного масла

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ

1 яйцо

60 граммов белого кунжута

Приготовление

1. Приготовить тесто: В глубокую миску просеять муку, добавить соль и перемешать.

2. Периодически окуная в муку, натереть на терке холодное сливочное масло и руками перетереть все в мелкую крошку.

3. Добавить сметану и быстрыми движениями замешать тесто. Не нужно его долго месить, чтобы сохранить рассыпчатость.

Собрать в шар, обернуть в пленку и отправить на 30 минут в холодильник.

4. Приготовить начинку: В миске смешать фарш, мелко порубленный лук, специи и растительное масло.

5. Достать тесто из холодильника и разделить на 12-15 кусочков. Сформировать колобки.

6. Колобки теста раскатать в круг диаметром 18 см. От середины до края сделать разрез, на край выложить ложку начинки и от разрезанного края завернуть начинку в тесто в виде конуса или кулёчка, защипнуть свободные края снизу.

7. Выложить самсу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

8. Выпекать 30 минут в разогретой до 200С духовке.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях