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САМСА *ТЮЛЬПАН*

Понедельник, 13 Января 2025 г. 12:53 + в цитатник
Рецепт домашней самсы из песочного теста в форме тюльпана. Тесто готовится очень быстро и получается рассыпчатым и вкусным, а начинка из фарша — вне всяких похвал.
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Ингредиенты
 
ДЛЯ ТЕСТА
500 граммов муки
200 граммов спред со сливочным вкусом "Milter"
200 граммов сметаны
1 чайная ложка соли
 
ДЛЯ НАЧИНКИ
400 граммов говяжьего фарша
2 белого лука
2 чайные ложки соли
1 чайная ложка черного душистого перца
1 чайная ложка зиры
15 миллилитров растительного масла
 
ДЛЯ УКРАШЕНИЯ
1 яйцо
60 граммов белого кунжута
 
Приготовление
 
1. Приготовить тесто: В глубокую миску просеять муку, добавить соль и перемешать.
2. Периодически окуная в муку, натереть на терке холодное сливочное масло и руками перетереть все в мелкую крошку.
3. Добавить сметану и быстрыми движениями замешать тесто. Не нужно его долго месить, чтобы сохранить рассыпчатость.
Собрать в шар, обернуть в пленку и отправить на 30 минут в холодильник.
4. Приготовить начинку: В миске смешать фарш, мелко порубленный лук, специи и растительное масло.
5. Достать тесто из холодильника и разделить на 12-15 кусочков. Сформировать колобки.
6. Колобки теста раскатать в круг диаметром 18 см. От середины до края сделать разрез, на край выложить ложку начинки и от разрезанного края завернуть начинку в тесто в виде конуса или кулёчка, защипнуть свободные края снизу.
7. Выложить самсу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.
8. Выпекать 30 минут в разогретой до 200С духовке.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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Рубрики:  АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
АППЕТИТНО-ВЫПЕЧКА НЕСЛАДКАЯ


Процитировано 10 раз
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 14 Января 2025 г. 17:38 (ссылка)
БлагоДарю
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