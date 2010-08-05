Голубцы – не самое простое блюдо, но, когда вы освоите искусство скручивания капустных листов в аккуратные конвертики, оно станет на вашем столе частым гостем.
Начинка может быть абсолютно любой – от морепродуктов и овощей до микса грибов, как в этом рецепте от Александра Гололобова, шеф-повара ресторана азиатской кухни Mr. Lee. Особенно хорош в этом блюде грибной соус, который придаёт голубцам просто невероятный аромат.
Ингредиенты:
5 листьев китайской капусты
240 г микса грибов (вёшенки, шампиньоны, шиитаке)
30 мл растительного масла
1 зубчик чеснока
2–3 веточки петрушки
2 капли трюфельного масла
10 г кресс-салата
соль и перец
Для соуса:
20 г сушёных белых грибов
200 мл воды
15 г соевого соуса
5 г крахмала
5 г красного перца чили
1 зубчик чеснока
1–2 веточки кинзы
Рецепт:
Листья китайской капусты положить в кипящую подсоленную воду на 30 секунд.
Грибы мелко нарезать и обжарить на растительном масле, добавить мелко рубленные чеснок и петрушку и обжарить всё вместе. Добавить трюфельное масло, соль и перец.
Разделить начинку на пять равных частей.
Для соуса: замочить белые грибы на 15 минут в холодной воде, воду слить и промыть грибы.
Залить грибы водой, поставить на медленный огонь и выпарить до уменьшения жидкости вполовину.
Процедить через марлю. Добавить соевый соус, крахмал и мелко рубленные красный чили, чеснок и кинзу.
Завернуть готовую начинку в листья капусты и сформировать голубцы.
Готовить голубцы на пару в течение двух минут.
При подаче полить соусом и украсить мелко рубленным кресс-салатом.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях