Голубцы – не самое простое блюдо, но, когда вы освоите искусство скручивания капустных листов в аккуратные конвертики, оно станет на вашем столе частым гостем.

Начинка может быть абсолютно любой – от морепродуктов и овощей до микса грибов, как в этом рецепте от Александра Гололобова, шеф-повара ресторана азиатской кухни Mr. Lee. Особенно хорош в этом блюде грибной соус, который придаёт голубцам просто невероятный аромат.

Ингредиенты:

5 листьев китайской капусты

240 г микса грибов (вёшенки, шампиньоны, шиитаке)

30 мл растительного масла

1 зубчик чеснока

2–3 веточки петрушки

2 капли трюфельного масла

10 г кресс-салата

соль и перец

Для соуса:

20 г сушёных белых грибов

200 мл воды

15 г соевого соуса

5 г крахмала

5 г красного перца чили

1 зубчик чеснока

1–2 веточки кинзы

Рецепт:

Листья китайской капусты положить в кипящую подсоленную воду на 30 секунд.

Грибы мелко нарезать и обжарить на растительном масле, добавить мелко рубленные чеснок и петрушку и обжарить всё вместе. Добавить трюфельное масло, соль и перец.

Разделить начинку на пять равных частей.

Для соуса: замочить белые грибы на 15 минут в холодной воде, воду слить и промыть грибы.

Залить грибы водой, поставить на медленный огонь и выпарить до уменьшения жидкости вполовину.

Процедить через марлю. Добавить соевый соус, крахмал и мелко рубленные красный чили, чеснок и кинзу.

Завернуть готовую начинку в листья капусты и сформировать голубцы.

Готовить голубцы на пару в течение двух минут.

При подаче полить соусом и украсить мелко рубленным кресс-салатом.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях