Куриную печень для супа предварительно обжарить на сливочном масле, так будет вкуснее и в итоге в самом бульоне не будет много пены, как при отваривании куриной печени. Также вам понадобится классический овощной набор - картофель, лук и морковь. В конце добавьте лапшу - суп станет более густым. Для аромата не помешает пара лавровых листочков.

Ингредиенты

На 1,8 л воды:

Куриная печень - 200 г

Картофель - 200 г

Лапша - 100-150 г

Морковь - 50 г

Лук репчатый - 50 г

Растительное масло - 30-40 г

Сливочное масло - 20-30 г

Лавровый лист - 1-2 шт.

Укроп - по вкусу

Соль, черный перец - по вкусу

КБЖУ на 100г : 55 / 2,36 / 2,96 / 4,72

Процесс приготовления

1. Очищенный картофель нарежьте средними брусочками.

2. Вскипятите воду в кастрюле и выложите туда картофель, добавьте соль по вкусу и варите 10-12 минут на среднем огне.

3. Пока варится картофель, подготовьте куриную печень. Ее промойте, срежьте все лишнее. Печень нарежьте средними кусочками и выложите на сковороду с растопленным сливочным маслом. Обжаривайте печень 3-4 минуты - до полуготовности, она дойдет еще в супе. Главное, чтобы куриная печень быстро обжарилась и не выделялась сукровица. В конце обжарки чуть посолите и поперчите.

4. Почистите лук и морковь, овощи нарежьте кубиками и обжаривайте на сковороде с растительным маслом 2-3 минуты. Зажарка для супа готова.

5. Когда картофель почти сварится, выложите в суп обжаренную куриную печень и овощную зажарку. Варите суп еще пару минут.

6. Затем выложите в суп лапшу, пусть суп закипит, размешайте лапшу, чтобы она не слиплась, и варите суп 5-7 минут, до готовности лапши. Картофель и куриная печень к этому времени также будут готовы.

7. В конце добавьте в суп лавровый лист и мелко нарезанный укроп, пусть все закипит, затем выключите огонь и прикройте кастрюлю крышкой, пусть суп настоится 3-5 минут. Готово.

8. Горячий суп с куриной печенью и лапшой подавайте к столу. Суп густой, очень наваристый, несмотря на то, что в нем нет мяса. Блюдо очень ароматное и вкусное.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях