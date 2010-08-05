Французский луковый соус — классическая закуска, приготовленная из сметаны, майонеза, карамелизированного лука, чеснока, зеленого лука и петрушки. Он кремовый, наполнен травами и гарантированно съедается за считанные минуты после подачи!

ИНГРЕДИЕНТЫ

2 столовые ложки сливочного или растительного масла

2 средних желтых лука, нарезанных ломтиками

2 стакана сметаны

¼ стакана майонеза

2 столовые ложки мелко нарезанного свежего чеснока

1 столовая ложка мелко нарезанной свежей петрушки

кошерная соль и свежемолотый черный перец по вкусу

ИНСТРУКЦИИ

Нагрейте сливочное или растительное масло в большой сковороде на среднем огне и добавьте лук.

Помешивайте лук в течение 2 минут, затем уменьшите огонь до минимума.

Продолжайте помешивать лук каждые 2–3 минуты, давая ему карамелизироваться на дне, прежде чем снова перемешать. Если он начнёт прилипать или подрумяниваться, добавьте несколько столовых ложек воды, чтобы увлажнить его.

Продолжайте готовить лук примерно 45 минут или пока он не будет готов по вашему вкусу. Когда до приготовления лука останется одна минута, добавьте измельченный чеснок и обжарьте.

Как только лук закарамелизируется, переложите его в небольшую миску и поставьте в холодильник, чтобы он остыл.

После того, как лук остынет, добавьте к нему сметану, майонез, зеленый лук, петрушку, соль и перец. Перемешайте все до кремообразного состояния и украсьте дополнительно зеленью.

Французский луковый соус готов!

По этому рецепту получится примерно 3 чашки соуса.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях