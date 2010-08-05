Курица — это универсальное мясо, которое можно готовить бесконечным количеством способов. Но секрет восхитительного блюда кроется не только в самой курице, но и в соусе, который подчеркивает ее вкус. Ниже представлены 15 лучших соусов для курицы, которые помогут разнообразить ваше меню и добавить изысканности.

1. Классический соус барбекю

Этот сладко-острый соус идеально подходит для гриль-блюд. Смешайте кетчуп, коричневый сахар, яблочный уксус, копченую паприку, чеснок и немного соевого соуса. Проварите смесь на среднем огне до загустения. Подавайте с куриными крылышками или грудками.

2. Медово-горчичный соус

Сочетание сладости меда и остроты горчицы создаёт насыщенный вкус. Смешайте дижонскую горчицу, мёд и немного майонеза. Этот соус отлично подойдёт для курицы в панировке или для подачи с наггетсами.

3. Белый сливочный соус

Для куриного филе или пасты с курицей. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и молоко, затем всыпьте тертый сыр (например, пармезан). Тщательно перемешайте до загустения. По желанию добавьте немного чеснока или мускатного ореха.

4. Терияки

Соус терияки — японская классика. Смешайте соевый соус, сахар, имбирь и чеснок, добавьте немного рисового уксуса и варите до загустения. Прекрасно подходит для обжаренной курицы или куриных шашлычков.

5. Соус с голубым сыром

Отличный соус для куриных крыльев. Растопите голубой сыр с немного сливок или сметаны. Добавьте свежемолотый чёрный перец и немного лимонного сока для баланса.

6. Чесночный соус

Обжарьте мелко нарезанный чеснок на оливковом масле до золотистого цвета, добавьте немного куриного бульона, лимонного сока и зелени (петрушка или укроп). Этот соус отлично подчеркнёт вкус запечённой курицы.

7. Соус «Песто»

Этот ароматный соус из базилика, чеснока, кедровых орехов и оливкового масла добавит свежести вашему блюду. Соус песто идеально сочетается с запечённой или обжаренной курицей.

8. Кремовый грибной соус

Обжарьте шампиньоны с луком, добавьте сливки и немного белого вина. Варите до загустения. Этот соус подходит для курицы с картофелем или макаронами.

9. Карри-соус

Соедините кокосовое молоко с карри-пастой, чесноком и имбирём. Такой соус придаст блюду азиатский колорит. Подавайте с курицей и рисом.

10. Острый соус с чили

Смешайте перец чили, чеснок, оливковое масло и томатный соус. Подходит для тех, кто любит остроту. Можно подавать с обжаренной или запечённой курицей.

11. Кисло-сладкий соус

Смешайте ананасовый сок, соевый соус, уксус, крахмал и немного сахара. Этот соус сделает куриные блюда интересными и экзотичными.

12. Арахисовый соус

Для приготовления соуса используйте арахисовую пасту, соевый соус, чеснок и немного лимонного сока. Он придаёт блюду восточные нотки и идеально подходит для курицы гриль или салатов с курицей.

13. Сметанно-укропный соус

Смешайте сметану с нарезанным укропом, чесноком и лимонным соком. Это легкий и свежий соус, который прекрасно сочетается с куриным шашлыком или запечённой курицей.

14. Соус «Альфредо»

Традиционный итальянский соус. Сливки, сливочное масло и пармезан создают насыщенный кремовый вкус. Идеален для курицы с пастой или запечённой курицы.

15. Апельсиновый соус

Сок апельсина, соевый соус и немного мёда создадут кисло-сладкий вкус. Отлично подходит для курицы в азиатском стиле.

Советы от шеф-поваров:

Используйте только свежие продукты, особенно зелень и чеснок. Они придадут блюду яркий вкус и аромат.

Идеальный соус — это баланс между солёным, сладким, кислым и острым. Если вкус слишком сладкий, добавьте немного лимонного сока или уксуса.

Если соус получается слишком густым, разбавьте его бульоном или водой. Если слишком жидким — добавьте крахмал или муку для загустения.

Соус всегда будет лучше работать, если курица предварительно хорошо приправлена солью, перцем и обжарена до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях