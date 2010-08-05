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СЛОЁНЫЙ РУЛЕТ С МЯСОМ

Понедельник, 23 Декабря 2024 ?. 15:03 + в цитатник
Чудесный быстрорецепт. Отлично, как оригинальный согревающий ужин или, как интересное дополнение к хорошо сервированному столу. Например, отлично подойдет, как дополнение к бульону. Сытно, вкусно, интересно и быстро. На следующий день можно резать ломтями и подогревать на сковородке.
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Ингредиенты
 
фарш - 400 гр;
лук - 1 шт;
слоеное тесто бездрожжевое - 250 гр;
сыр - 100 гр;
розмарин - 2 веточки;
чеснок - 2 зубчика;
паприка - 1/2 ч.л.;
чили (кайенский перец) - щепотка;
соль, черный молотый перец;
растительное масло - 2 ст.л.
 
Приготовление
 
1. Заранее вынем тесто размораживаться согласно инструкции на упаковке. Мелко режем лук.
2. Разогреваем растительное масло. Отправляем в него лук и пассеруем пару минут.
3. Посыпьте лук паприкой и чили, он приобретёт потрясающий золотистый цвет.
4. Отправляем в сковородку к луку фарши и розмарин. Зубчики чеснока раздавим тыльной стороной ножа, очистим от кожуры и тоже кидаем в сковородку.
5. Обжариваем фарш, помешивая и разбивая комочки лопаткой до коричневого цвета. Зажаривать не нужно. Главное, чтобы он перестал быть розовым. Минуты три примерно.
6. Вынимаем розмарин и чеснок.
7. Если фарш не очень постный, то можно переложить его в миску с бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир. Если вас ничего не смущает, пропускайте этот шаг.
8. Натираем сыр на мелкой терке.
9. Квадрат теста слегка раскатаем в длину. И положим на кусок пекарской бумаги, так нам будет удобнее. На наш подготовленный пласт теста выкладываем ровным слоем 2/3 тертого сыра. Справа оставляем с края пару сантиметров без начинки, чтобы закрепить рулет.
10. Далее выкладываем чуть остывший фарш.
11. И скатываем рулет. Края с торцов просто аккуратно слепляем пальцами.
12. Перекладываем рулет вместе с бумагой в форму для выпечки.
13. Отправляем рулет в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут, до золотистого цвета.
14. Затем достаем, посыпаем оставшимся сыром и убираем в духовку еще на 10 минут.
15. Даем чуть остыть, минут 5-10 и подаем.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-КЕКСЫ, РУЛЕТЫ


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Mjja   обратиться по имени Вторник, 24 Декабря 2024 ?. 23:49 (ссылка)
БлагоДарю.
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