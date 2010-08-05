Чудесный быстрорецепт. Отлично, как оригинальный согревающий ужин или, как интересное дополнение к хорошо сервированному столу. Например, отлично подойдет, как дополнение к бульону. Сытно, вкусно, интересно и быстро. На следующий день можно резать ломтями и подогревать на сковородке.

Ингредиенты

фарш - 400 гр;

лук - 1 шт;

слоеное тесто бездрожжевое - 250 гр;

сыр - 100 гр;

розмарин - 2 веточки;

чеснок - 2 зубчика;

паприка - 1/2 ч.л.;

чили (кайенский перец) - щепотка;

соль, черный молотый перец;

растительное масло - 2 ст.л.

Приготовление

1. Заранее вынем тесто размораживаться согласно инструкции на упаковке. Мелко режем лук.

2. Разогреваем растительное масло. Отправляем в него лук и пассеруем пару минут.

3. Посыпьте лук паприкой и чили, он приобретёт потрясающий золотистый цвет.

4. Отправляем в сковородку к луку фарши и розмарин. Зубчики чеснока раздавим тыльной стороной ножа, очистим от кожуры и тоже кидаем в сковородку.

5. Обжариваем фарш, помешивая и разбивая комочки лопаткой до коричневого цвета. Зажаривать не нужно. Главное, чтобы он перестал быть розовым. Минуты три примерно.

6. Вынимаем розмарин и чеснок.

7. Если фарш не очень постный, то можно переложить его в миску с бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир. Если вас ничего не смущает, пропускайте этот шаг.

8. Натираем сыр на мелкой терке.

9. Квадрат теста слегка раскатаем в длину. И положим на кусок пекарской бумаги, так нам будет удобнее. На наш подготовленный пласт теста выкладываем ровным слоем 2/3 тертого сыра. Справа оставляем с края пару сантиметров без начинки, чтобы закрепить рулет.

10. Далее выкладываем чуть остывший фарш.

11. И скатываем рулет. Края с торцов просто аккуратно слепляем пальцами.

12. Перекладываем рулет вместе с бумагой в форму для выпечки.

13. Отправляем рулет в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут, до золотистого цвета.

14. Затем достаем, посыпаем оставшимся сыром и убираем в духовку еще на 10 минут.

15. Даем чуть остыть, минут 5-10 и подаем.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях