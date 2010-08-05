Фантастические шампиньоны, фаршированные мясом и беконом — идеальная закуска для любого торжества! Эта закуска отлично подойдет к праздничному столу или для уютного вечера с друзьями.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г шампиньонов (крупных)

300 г мясного фарша (свинина или говядина)

100 г бекона (нарезанного мелким кубиком)

1 маленькая луковица (измельченная)

2-3 зубчика чеснока (по желанию, измельченные)

50 г тертого сыра (по желанию)

Соль и перец по вкусу

1-2 ст. ложки растительного масла для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Подготовьте грибы: У крупных шампиньонов аккуратно удалите ножки, оставив только шляпки. Ножки нарежьте мелким кубиком.

Обжарка начинки: В сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте нарезанные ножки грибов и бекон. Жарьте до золотистого цвета.

Добавляем фарш: В сковороду добавьте мясной фарш, посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте, постоянно помешивая, до готовности фарша.

Фарширование грибов: Наполните каждую шляпку шампиньонов мясной начинкой, можно сверху посыпать тертым сыром для румяной корочки.

Запекание: Выложите фаршированные грибы на противень и запекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистой корочки.

Подача: Подавайте горячими, украсив свежей зеленью! Они станут настоящим хитом на вашем столе!

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях