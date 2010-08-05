То ощущение, когда ты в малине и рядом пузырьки.

Ингредиенты

Игристое вино (шампанское) 120 мл

Сироп Малина 30 мл

Водка 10 мл

Малина 3 шт

Барный инвентарь

Бокал для шампанского

Джиггер

Барная ложка

Как приготовить

1. Налей в бокал флюте 30 мл малинового сиропа, 10 мл водки.

2. Долей шампанским.

3. Аккуратно перемешай барной ложкой.

4. Положи несколько ягод малины в коктейль.

Наслаждайтесь!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях