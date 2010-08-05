Суббота, 21 Декабря 2024 г. 15:42
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КОКТЕЙЛЬ *МАЛИНА В ШАМПАНСКОМ*
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То ощущение, когда ты в малине и рядом пузырьки.
Ингредиенты
Игристое вино (шампанское) 120 мл
Сироп Малина 30 мл
Водка 10 мл
Малина 3 шт
Барный инвентарь
Бокал для шампанского
Джиггер
Барная ложка
Как приготовить
1. Налей в бокал флюте 30 мл малинового сиропа, 10 мл водки.
2. Долей шампанским.
3. Аккуратно перемешай барной ложкой.
4. Положи несколько ягод малины в коктейль.
Наслаждайтесь!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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