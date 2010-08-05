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Создан: 05.08.2010
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КОКТЕЙЛЬ *МАЛИНА В ШАМПАНСКОМ*

Суббота, 21 Декабря 2024 г. 15:42 + в цитатник
То ощущение, когда ты в малине и рядом пузырьки.
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Ингредиенты
 
Игристое вино (шампанское) 120 мл
Сироп Малина 30 мл
Водка 10 мл
Малина 3 шт
 
Барный инвентарь
 
Бокал для шампанского
Джиггер
Барная ложка
 
Как приготовить
 
1. Налей в бокал флюте 30 мл малинового сиропа, 10 мл водки.
2. Долей шампанским.
3. Аккуратно перемешай барной ложкой.
4. Положи несколько ягод малины в коктейль.
Наслаждайтесь!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ


Процитировано 5 раз
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