Греческий салат является основой традиционной кухни. Без него невозможно представить ни одно застолье. В России этот салат также стал популярен, так как достаточно просто готовится и не требует дорогих продуктов.

В отличие от излюбленных русскими салатов с заправкой на основе майонеза, приготовление настоящего греческого салата требует приготовления особого вида заправки. Этот вид салата прочно вошел в русское традиционное меню, поэтому составляющие ингредиенты заправки значительно изменились. Однако основу салата составляют те овощи, которые используют сами греки.

Сегодня существует несколько распространенных вариантов заправки для греческого салата. Однако основным компонентом считается оливковое масло. Оно должно быть высокого качества, поэтому не стоит экономить на покупке этого продукта. Иначе вкус салат можно легко испортить. В Греции в виде заправки используют оливковое масло, базилик и орегано. Иногда добавляют немного перца и соли по вкусу. Ни в коем случае не следует заправлять греческий салат подсолнечным маслом, так как вы испортите вкусовые качества ингредиентов.

Классическая заправка

Ингредиенты:

3 ст. ложки качественного оливкового масла прямого отжима

1 ст. ложка лимонного сока

соль и черный перец

Все это необходимо тщательно перемешать до образования однородной консистенции и заправить салат.

Заправка на основе соевого соуса

Все ингредиенты остаются в классическом виде, однако вместо лимонного сока добавляется соевый соус. Также такой рецепт может дополнить чеснок. Для того чтобы после употребления чеснока не оставалось неприятного запаха, уберите сердцевину. Заправка с соевым соусом придаст новые вкусовые качества салату.

Кислая заправка

Используется бальзамический уксус разных сортов. В такую заправку часто добавляют нарезанный базилик, укроп, кинзу. В итоге получится приятный вкус.

Сладкая заправка

Ее основу составляет сладкая горчица. Ее можно приобрести в специализированном магазине.

Ингредиенты:

одна ч. ложка сладкой горчицы

оливковое масло по вкусу

одна ч. ложка меда

соль

чеснок

Когда вы тщательно перемешаете заправку, то можно ее оставить в холодильнике и использовать несколько раз.

Соус «Тадзики»

Греческие повара давно раскрыли секрет этого традиционного соуса «Тадзики» для всех салатов. К греческому салату он подойдет, если подавать его отдельно.

Ингредиенты:

3 ст. ложки натурального густого йогурта

1 ч. ложка бальзамического уксуса

тертый на мелкой терке свежий огурец

1 головка чеснока

измельченный укроп

Такой соус – неотъемлемая часть греческой кухни. Его можно использовать с блюдами из овощей и морепродуктов.

Как известно, в греческий салат добавляется сыр фета или фетакса, который режется мелкими кубиками. Сыр смешивается с основной заправкой и придает тем самым необычный вкус. Перед выбором рецепта заправки попробуйте добавить в нее небольшой кусочек сыра, чтобы оценить итоговый вкус.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях