Салат готовится из простых и доступных ингредиентов, но при этом у него интересный вкус и вид за счет румяной и хрустящей картофельной соломки.

Ингредиенты:

Картофель крупный — 1шт

Курица варёно–копчёная — 70г

Огурец короткоплодный — 1шт

Яйцо — 1шт

Сливочный сыр — 30г

Растительное масло — 350мл

Петрушка — 2 веточки

Укроп — 2 веточки

Соль

Приготовление:

Картофель очистить и нарезать тонкой длинной соломкой (можно использовать специальную тёрку).

Картофельную соломку переложить в сито и хорошенько промыть в проточной воде, чтобы избавиться от крахмала.

Совет: Если в картофеле будет много крахмала, то не получится хрустящим.

Промытую картофельную соломку просушить с помощью полотенца.

Налить в кастрюлю 350 мл растительного масла для фритюра и поставить на средний огонь.

Совет: Картофельную соломку нужно обжарить в стандартной температуре фритюра 180 градусов. Как только масло начнёт немного дымиться, пора опускать картофель.

Отправить картофельную соломку во фритюр и обжарить до золотистого цвета постоянно перемешивая шумовкой. Готовую соломку переложить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Копчёную курицу и огурец нарезать соломкой.

Петрушку и укроп мелко нарезать и отправить к курице с огурцом.

Сливочный сыр разбавить небольшим количеством воды, добавить в салат и перемешать.

Заранее сваренное и остывшее яйцо с полужидким желтком нарезать на маленькие дольки и отправить в салат.

Сервировка

Для красивой формы - переложить салат на порционную тарелку в кольцо, а затем аккуратно убрать кольцо.

На салат выложить картофельную соломку и сверху посыпать щепоткой соли.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях