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САЛАТ С КАРТОФЕЛЬНОЙ СОЛОМКОЙ

Понедельник, 16 Декабря 2024 г. 13:40 + в цитатник
Салат готовится из простых и доступных ингредиентов, но при этом у него интересный вкус и вид за счет румяной и хрустящей картофельной соломки.
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Ингредиенты:
 
Картофель крупный — 1шт
Курица варёно–копчёная — 70г
Огурец короткоплодный — 1шт
Яйцо — 1шт
Сливочный сыр — 30г
Растительное масло — 350мл
Петрушка — 2 веточки
Укроп — 2 веточки
Соль
 
Приготовление:
 
Картофель очистить и нарезать тонкой длинной соломкой (можно использовать специальную тёрку).
Картофельную соломку переложить в сито и хорошенько промыть в проточной воде, чтобы избавиться от крахмала.
Совет: Если в картофеле будет много крахмала, то не получится хрустящим.
Промытую картофельную соломку просушить с помощью полотенца.
Налить в кастрюлю 350 мл растительного масла для фритюра и поставить на средний огонь.
Совет: Картофельную соломку нужно обжарить в стандартной температуре фритюра 180 градусов. Как только масло начнёт немного дымиться, пора опускать картофель.
Отправить картофельную соломку во фритюр и обжарить до золотистого цвета постоянно перемешивая шумовкой. Готовую соломку переложить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
Копчёную курицу и огурец нарезать соломкой.
Петрушку и укроп мелко нарезать и отправить к курице с огурцом.
Сливочный сыр разбавить небольшим количеством воды, добавить в салат и перемешать.
Заранее сваренное и остывшее яйцо с полужидким желтком нарезать на маленькие дольки и отправить в салат. 
Сервировка
Для красивой формы - переложить салат на порционную тарелку в кольцо, а затем аккуратно убрать кольцо.
На салат выложить картофельную соломку и сверху посыпать щепоткой соли.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ


Процитировано 8 раз
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galina1606   обратиться по имени Понедельник, 16 Декабря 2024 г. 21:52 (ссылка)
Благодарю!
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Валентина-л-1   обратиться по имени Вторник, 17 Декабря 2024 г. 04:21 (ссылка)
Спасибо.
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