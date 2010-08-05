Суббота, 14 Декабря 2024 г. 15:11
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САЛАТ *АРИСТОКРАТ* С КОПЧЁНОЙ КУРИЦЕЙ И ЯИЧНЫМИ БЛИНЧИКАМИ
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Яркий, насыщенный салатик на праздник или будничный ужин. Используйте копченую грудку или окорочка.
Возьми:
200 г копченой курицы,
4 яйца,
3 соленых огурца,
2 зубчика чеснока,
½ стакана ядер грецкого ореха,
зелень укропа,
100 мл майонеза,
соль,
перец молотый черный.
Приготовление:
Вбей яйца в миску, добавь немного соли и перца, взбей венчиком.
Пожарь яичные блинчики и нарежь их соломкой.
Очисть куриное мясо от кожи, хрящей и костей, нарежь соломкой.
Измельчи полосками огурцы.
Пересыпь все продукты в салатницу, добавь выдавленный чеснок, рубленые орехи и заправь майонезом, посоли, поперчи. Укрась укропом.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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