Записи Друзья Комментарии
Жанна Лях
Аватар Жанна_Лях

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Жанна_Лях

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 05.08.2010
Записей: 10757
Комментариев: 118081
Написано: 190456


САЛАТ *АРИСТОКРАТ* С КОПЧЁНОЙ КУРИЦЕЙ И ЯИЧНЫМИ БЛИНЧИКАМИ

Суббота, 14 Декабря 2024 г. 15:11 + в цитатник
Яркий, насыщенный салатик на праздник или будничный ужин. Используйте копченую грудку или окорочка.
salaty-na-vse-sluchai-zhizni-1 (700x321, 281Kb)
Возьми: 
 
200 г копченой курицы, 
4 яйца, 
3 соленых огурца, 
2 зубчика чеснока, 
½ стакана ядер грецкого ореха, 
зелень укропа, 
100 мл майонеза, 
соль, 
перец молотый черный.
 
Приготовление: 
 
Вбей яйца в миску, добавь немного соли и перца, взбей венчиком. 
Пожарь яичные блинчики и нарежь их соломкой. 
Очисть куриное мясо от кожи, хрящей и костей, нарежь соломкой. 
Измельчи полосками огурцы. 
Пересыпь все продукты в салатницу, добавь выдавленный чеснок, рубленые орехи и заправь майонезом, посоли, поперчи. Укрась укропом.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ


Процитировано 12 раз
Понравилось: 14 пользователям
Нравится

Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 15 Декабря 2024 г. 06:12 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте