Яркий, насыщенный салатик на праздник или будничный ужин. Используйте копченую грудку или окорочка.

Возьми:

200 г копченой курицы,

4 яйца,

3 соленых огурца,

2 зубчика чеснока,

½ стакана ядер грецкого ореха,

зелень укропа,

100 мл майонеза,

соль,

перец молотый черный.

Приготовление:

Вбей яйца в миску, добавь немного соли и перца, взбей венчиком.

Пожарь яичные блинчики и нарежь их соломкой.

Очисть куриное мясо от кожи, хрящей и костей, нарежь соломкой.

Измельчи полосками огурцы.

Пересыпь все продукты в салатницу, добавь выдавленный чеснок, рубленые орехи и заправь майонезом, посоли, поперчи. Укрась укропом.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях