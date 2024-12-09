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ЛЁГКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВОДКА

Воскресенье, 08 Декабря 2024 г. 14:07 + в цитатник
Рождественский пудинг на водочной основе создает восхитительный домашний ликер. Идеально подойдет в качестве подарка на праздник.
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Ингредиенты
 
150 г сухофруктов
40 г сахара
2.5-3 см. палочка корицы
3 гвоздики
мускатный орех по вкусу
кардамон по вкусу 
цедра половины апельсина
350 мл водки
 
Инструкции
 
С помощью овощечистки снимите полоски апельсиновой цедры, избегая белой сердцевины.
Нарежьте целые фрукты, такие как абрикосы и инжир, до размера изюминки. Положите все фрукты в банку с широким горлышком. Добавьте сахар, специи и цедру апельсина.
Влейте водку. Затем закройте и перемешайте банку.
Оставьте на три дня-неделю, чтобы ваша рождественская водка-пудинг успела впитать все вкусы.
Когда водка будет готова, фрукты набухнут, сахар растворится, а водка приобретет насыщенный коричневый цвет. На дне банки осядет осадок.
Процедите водку через сито. Сохраните фрукты, их можно использовать в тортах, в соусе для блинов и в других рецептах.
(Необязательно) Профильтруйте водку через сито, застеленное кухонной бумагой, или воспользуйтесь фильтром для кофе. Это может занять несколько часов, но в результате вы создадите ясный и привлекательный напиток.
Разлейте по бутылкам и запечатайте рождественскую водку, она готова к употреблению.
Примечания
Используйте водку средней ценовой категории, ничего особенного, но и не самую дешевую.
Идеально подойдет водка собственной торговой марки из супермаркета. 
Чтобы изменить вкус, меняйте сухофрукты — абрикосы, инжир и вишня восхитительны, но оставьте от половины до двух третей смеси в виде смородины и изюма. 
Варьируйте сахар, чтобы изменить вкус. 
Используйте разные специи, но не переусердствуйте и не заглушайте вкус. 
Фильтрация занимает много времени – она начинается быстро, а затем постепенно снижается.  Лучше оставит на ночь. 
Чин-Чин!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ


Процитировано 4 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 08 Декабря 2024 г. 14:21 (ссылка)
Спасибо за прекрасный пост! Желаю тебе здоровья,мира, радости в семье и удачи в делах!
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Sophocles   обратиться по имени Воскресенье, 08 Декабря 2024 г. 14:35 (ссылка)
Спасибо большое, люблю подобные напитки
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Понедельник, 09 Декабря 2024 г. 04:50ссылка
Жанна_Лях
Привет, я тоже!
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Юрий_Дуданов   обратиться по имени Понедельник, 09 Декабря 2024 г. 06:32 (ссылка)
Хотя я сам и не пью,но пост процитирую,поскольку люблю гостей угощать! Благодарю!:))
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