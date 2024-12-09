Рождественский пудинг на водочной основе создает восхитительный домашний ликер. Идеально подойдет в качестве подарка на праздник.

Ингредиенты

150 г сухофруктов

40 г сахара

2.5-3 см. палочка корицы

3 гвоздики

мускатный орех по вкусу

кардамон по вкусу

цедра половины апельсина

350 мл водки

Инструкции

С помощью овощечистки снимите полоски апельсиновой цедры, избегая белой сердцевины.

Нарежьте целые фрукты, такие как абрикосы и инжир, до размера изюминки. Положите все фрукты в банку с широким горлышком. Добавьте сахар, специи и цедру апельсина.

Влейте водку. Затем закройте и перемешайте банку.

Оставьте на три дня-неделю, чтобы ваша рождественская водка-пудинг успела впитать все вкусы.

Когда водка будет готова, фрукты набухнут, сахар растворится, а водка приобретет насыщенный коричневый цвет. На дне банки осядет осадок.

Процедите водку через сито. Сохраните фрукты, их можно использовать в тортах, в соусе для блинов и в других рецептах.

(Необязательно) Профильтруйте водку через сито, застеленное кухонной бумагой, или воспользуйтесь фильтром для кофе. Это может занять несколько часов, но в результате вы создадите ясный и привлекательный напиток.

Разлейте по бутылкам и запечатайте рождественскую водку, она готова к употреблению.

Примечания

Используйте водку средней ценовой категории, ничего особенного, но и не самую дешевую.

Идеально подойдет водка собственной торговой марки из супермаркета.

Чтобы изменить вкус, меняйте сухофрукты — абрикосы, инжир и вишня восхитительны, но оставьте от половины до двух третей смеси в виде смородины и изюма.

Варьируйте сахар, чтобы изменить вкус.

Используйте разные специи, но не переусердствуйте и не заглушайте вкус.

Фильтрация занимает много времени – она начинается быстро, а затем постепенно снижается. Лучше оставит на ночь.

Чин-Чин!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях