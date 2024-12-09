Рождественский пудинг на водочной основе создает восхитительный домашний ликер. Идеально подойдет в качестве подарка на праздник.
Ингредиенты
150 г сухофруктов
40 г сахара
2.5-3 см. палочка корицы
3 гвоздики
мускатный орех по вкусу
кардамон по вкусу
цедра половины апельсина
350 мл водки
Инструкции
С помощью овощечистки снимите полоски апельсиновой цедры, избегая белой сердцевины.
Нарежьте целые фрукты, такие как абрикосы и инжир, до размера изюминки. Положите все фрукты в банку с широким горлышком. Добавьте сахар, специи и цедру апельсина.
Влейте водку. Затем закройте и перемешайте банку.
Оставьте на три дня-неделю, чтобы ваша рождественская водка-пудинг успела впитать все вкусы.
Когда водка будет готова, фрукты набухнут, сахар растворится, а водка приобретет насыщенный коричневый цвет. На дне банки осядет осадок.
Процедите водку через сито. Сохраните фрукты, их можно использовать в тортах, в соусе для блинов и в других рецептах.
(Необязательно) Профильтруйте водку через сито, застеленное кухонной бумагой, или воспользуйтесь фильтром для кофе. Это может занять несколько часов, но в результате вы создадите ясный и привлекательный напиток.
Разлейте по бутылкам и запечатайте рождественскую водку, она готова к употреблению.
Примечания
Используйте водку средней ценовой категории, ничего особенного, но и не самую дешевую.
Идеально подойдет водка собственной торговой марки из супермаркета.
Чтобы изменить вкус, меняйте сухофрукты — абрикосы, инжир и вишня восхитительны, но оставьте от половины до двух третей смеси в виде смородины и изюма.
Варьируйте сахар, чтобы изменить вкус.
Используйте разные специи, но не переусердствуйте и не заглушайте вкус.
Фильтрация занимает много времени – она начинается быстро, а затем постепенно снижается. Лучше оставит на ночь.
Чин-Чин!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях