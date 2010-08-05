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ТЕСТО ДЛЯ КУРНИКА: 5 РЕЦЕПТОВ

Воскресенье, 08 Декабря 2024 г. 14:05 + в цитатник
Курник – это прекрасное блюдо традиционной русской кухни. Курник является разновидностью пирога, который готовился исключительно на праздники и начинялся курами, петухами, утками, кашами, бараниной, говядиной орехами или картофелем. Если блюдо готовилось на свадебный стол, то один пирог готовился для жениха, а второй для невесты. Правильно выпеченный пирог является украшением любого стола.
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Для приготовления курника можно использовать сдобное, пресное, слоенное или песочное тесто. По правилам традиционного пирога использует два вида теста. Одним видом разделяют слои пирога, а второй используют для изготовления шапки пирога. Курник, приготовленный по всем правилам – это пирог с несколькими разными начинками.
 
Бездрожжевое тесто для курника
Ингредиенты:
250 г маргарина
300 г жирной сметаны
3 г пищевой соды
1-1,5 кг пшеничной муки
соль по вашему желанию
Как готовить:
Разминая руками маргарин, нужно смешать его со сметаной. 
В небольшое количество муки добавить соду и соль, замесить тесто. 
Массу для пирога оставить при комнатной температуре на 30-40 минут, предварительно накрыв чистой хлопковой тканью. 
По истечении установленного времени тесто можно использовать для выпекания.
 
Дрожжевое тесто
Ингредиенты:
500 г молока
3 куриных яйца
50 г свежих дрожжей
100 граммов кукурузного масла или сливочного масла
3 ст. ложки сахарного песка
5 г соли
1-1,2 кг муки
Как готовить:
В теплое молоко добавить сахар и дрожжи. 
Через 30 минут в молоко положить яйцо и муку. 
Тесто нужно тщательно вымешать и в конце добавить растительное масло. 
Если вы решите добавлять сливочное масло, то его нужно растопить на медленном огне и остудить. 
Тесто накрыть чистым полотенцем, убрать в теплое место и подождать пока оно поднимется.
 
Слоеное тесто
Ингредиенты:
2 стакана муки
100 г сметаны
200 г сливочного масла
¼ чайной ложки соли
1 куриное яйцо
Как готовить:
Сливочное масло нужно хорошо заморозить, а остальные составляющие подержать около одного часа в холодильнике, чтобы они охладились. 
Натрите масло на терке и смешайте его с пшеничной мукой так, чтобы получилась крошка. 
Не нужно разминать масло руками, это повредит тесту из-за теплоты рук, жир растает и достигнуть слоистости в тесте не получится. 
В полученной массе сделайте углубление, добавьте остальные продукты и быстро замесите тесто. 
Готовую слоеную массу заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут.
 
Учитывая, что курник – это многослойный пирог и его внутренние слои по правилам должны быть разделены, то перед выпечкой нужно подготовить тесто для выпекания внутренних слоев. 
 
Тесто для внутренних слоев курника
Ингредиенты:
125 г свежего молока
1 яйцо
50 г пшеничной муки
25 г сливочного масла
сахар и соль
Как готовить:
Из вышеуказанных продуктов замесите жидкое тесто и выпеките несколько тонких блинков.
 
Песочное тесто
Ингредиенты:
200 г сметаны
200 г маргарина
2 яичных желтка
500 г муки
5 г сахара
соль
1 пакетик разрыхлителя
Как готовить:
Сахар и желтки растереть, затем добавить мягкий маргарин и сметану. 
Разрыхлитель соединить с мукой и все составляющие песочного теста перемешать. 
Приготовленное тесто охладить в течение 30 минут.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-ТЕСТО


Процитировано 8 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 09 Декабря 2024 г. 06:07 (ссылка)
Спасибо.
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Юрий_Дуданов   обратиться по имени Понедельник, 09 Декабря 2024 г. 06:40 (ссылка)
Благодарю, я считал, что курник,это пирог с курицей и картошкой,из бездрожжевого слоёного теста, типа самсы, там сырая картошка,лук,специи,зира,паприка,добавляется сл.масло уже в начинку и заворачиваешь курник, в мешочек, а верх мешочка, как бы завязываешь полоской теста,и на 50минут в духовку при вкл конвекции 180гр.Очень классные получаются.Мы тесто в магните покупаем и без заморочек!Надо будет и этот рецепт опробовать!:))_
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