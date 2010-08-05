Курник – это прекрасное блюдо традиционной русской кухни. Курник является разновидностью пирога, который готовился исключительно на праздники и начинялся курами, петухами, утками, кашами, бараниной, говядиной орехами или картофелем. Если блюдо готовилось на свадебный стол, то один пирог готовился для жениха, а второй для невесты. Правильно выпеченный пирог является украшением любого стола.

Для приготовления курника можно использовать сдобное, пресное, слоенное или песочное тесто. По правилам традиционного пирога использует два вида теста. Одним видом разделяют слои пирога, а второй используют для изготовления шапки пирога. Курник, приготовленный по всем правилам – это пирог с несколькими разными начинками.

Бездрожжевое тесто для курника

Ингредиенты:

250 г маргарина

300 г жирной сметаны

3 г пищевой соды

1-1,5 кг пшеничной муки

соль по вашему желанию

Как готовить:

Разминая руками маргарин, нужно смешать его со сметаной.

В небольшое количество муки добавить соду и соль, замесить тесто.

Массу для пирога оставить при комнатной температуре на 30-40 минут, предварительно накрыв чистой хлопковой тканью.

По истечении установленного времени тесто можно использовать для выпекания.

Дрожжевое тесто

Ингредиенты:

500 г молока

3 куриных яйца

50 г свежих дрожжей

100 граммов кукурузного масла или сливочного масла

3 ст. ложки сахарного песка

5 г соли

1-1,2 кг муки

Как готовить:

В теплое молоко добавить сахар и дрожжи.

Через 30 минут в молоко положить яйцо и муку.

Тесто нужно тщательно вымешать и в конце добавить растительное масло.

Если вы решите добавлять сливочное масло, то его нужно растопить на медленном огне и остудить.

Тесто накрыть чистым полотенцем, убрать в теплое место и подождать пока оно поднимется.

Слоеное тесто

Ингредиенты:

2 стакана муки

100 г сметаны

200 г сливочного масла

¼ чайной ложки соли

1 куриное яйцо

Как готовить:

Сливочное масло нужно хорошо заморозить, а остальные составляющие подержать около одного часа в холодильнике, чтобы они охладились.

Натрите масло на терке и смешайте его с пшеничной мукой так, чтобы получилась крошка.

Не нужно разминать масло руками, это повредит тесту из-за теплоты рук, жир растает и достигнуть слоистости в тесте не получится.

В полученной массе сделайте углубление, добавьте остальные продукты и быстро замесите тесто.

Готовую слоеную массу заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут.

Учитывая, что курник – это многослойный пирог и его внутренние слои по правилам должны быть разделены, то перед выпечкой нужно подготовить тесто для выпекания внутренних слоев.

Тесто для внутренних слоев курника

Ингредиенты:

125 г свежего молока

1 яйцо

50 г пшеничной муки

25 г сливочного масла

сахар и соль

Как готовить:

Из вышеуказанных продуктов замесите жидкое тесто и выпеките несколько тонких блинков.

Песочное тесто

Ингредиенты:

200 г сметаны

200 г маргарина

2 яичных желтка

500 г муки

5 г сахара

соль

1 пакетик разрыхлителя

Как готовить:

Сахар и желтки растереть, затем добавить мягкий маргарин и сметану.

Разрыхлитель соединить с мукой и все составляющие песочного теста перемешать.

Приготовленное тесто охладить в течение 30 минут.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях