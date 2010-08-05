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СЛОЁНЫЙ ПИРОГ С РЫБОЙ И РИСОМ

Суббота, 07 Декабря 2024 г. 14:01 + в цитатник
Ароматный рыбный пирог с рисом очень прост в приготовлении и получается очень сытным. Слоенное бездрожжевое тесто и большое количество начинки никого не оставят равнодушным. В качестве начинки можно взять любую рыбу. Пирог отлично подойдёт как к чаю, так и к супу.
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Ингредиенты
 
250 граммов слоеного бездрожжевого теста
200 граммов филе лосося
120 граммов отварного риса
1 яйцо
2-3 веточки укропа и петрушки
по вкусу соль
для смазывания желток
для посыпки белого кунжута
 
Приготовление
 
1. Яйцо нарезать мелким кубиком.
2. Добавить к яйцам рис, измельчённую зелень, соль и перемешать.
3. Тесто разморозить и раскатать в прямоугольник, толщиной 0,2 сантиметра.
4. На одну половину теста выложить рис с яйцом, сверху уложить рыбу. Накрыть второй половиной теста хорошо защипнуть края. Сверху сделать пару надрезов, чтобы выходил пар.
5. Пирог переложить на противень застеленной пергаментной бумагой.
6. Смазать желтком и посыпать кунжутом.
7. Отправить в разогретую до 180 С духовку на 25-35 минут.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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Рубрики:  АППЕТИТНО-ПИРОГИ НЕСЛАДКИЕ


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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 08 Декабря 2024 г. 06:04 (ссылка)
Спасибо.
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Юрий_Дуданов   обратиться по имени Воскресенье, 08 Декабря 2024 г. 06:51 (ссылка)
Спасибо.
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