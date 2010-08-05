Ароматный рыбный пирог с рисом очень прост в приготовлении и получается очень сытным. Слоенное бездрожжевое тесто и большое количество начинки никого не оставят равнодушным. В качестве начинки можно взять любую рыбу. Пирог отлично подойдёт как к чаю, так и к супу.

Ингредиенты

250 граммов слоеного бездрожжевого теста

200 граммов филе лосося

120 граммов отварного риса

1 яйцо

2-3 веточки укропа и петрушки

по вкусу соль

для смазывания желток

для посыпки белого кунжута

Приготовление

1. Яйцо нарезать мелким кубиком.

2. Добавить к яйцам рис, измельчённую зелень, соль и перемешать.

3. Тесто разморозить и раскатать в прямоугольник, толщиной 0,2 сантиметра.

4. На одну половину теста выложить рис с яйцом, сверху уложить рыбу. Накрыть второй половиной теста хорошо защипнуть края. Сверху сделать пару надрезов, чтобы выходил пар.

5. Пирог переложить на противень застеленной пергаментной бумагой.

6. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

7. Отправить в разогретую до 180 С духовку на 25-35 минут.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях