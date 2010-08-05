Вари язык не менее 3 часов, чтобы он получился мягким и нежным.

Возьми:

200 г отварного языка,

2 вареных яичных белка,

100 г шампиньонов,

50 г лука,

60 г маринованного огурца,

2 ст. л. рафинированного постного масла,

1 ст. л. майонеза,

соль,

перец.

Приготовление:

Нарежь грибы пластинками, лук – кубиком и обжарь вместе до готовности, дай остыть.

Наруби отварной язык, белки и огурцы соломкой, добавь жареные шампиньоны, посоли, поперчи и заправь майонезом.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях