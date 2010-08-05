Пятница, 06 Декабря 2024 г. 12:57
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САЛАТ *ВЫБОРГСКИЙ* С ОТВАРНЫМ ЯЗЫКОМ
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Вари язык не менее 3 часов, чтобы он получился мягким и нежным.
Возьми:
200 г отварного языка,
2 вареных яичных белка,
100 г шампиньонов,
50 г лука,
60 г маринованного огурца,
2 ст. л. рафинированного постного масла,
1 ст. л. майонеза,
соль,
перец.
Приготовление:
Нарежь грибы пластинками, лук – кубиком и обжарь вместе до готовности, дай остыть.
Наруби отварной язык, белки и огурцы соломкой, добавь жареные шампиньоны, посоли, поперчи и заправь майонезом.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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