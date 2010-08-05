Записи Друзья Комментарии
Жанна Лях
Аватар Жанна_Лях

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Жанна_Лях

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 05.08.2010
Записей: 10716
Комментариев: 118027
Написано: 190358


САЛАТ *ВЫБОРГСКИЙ* С ОТВАРНЫМ ЯЗЫКОМ

Пятница, 06 Декабря 2024 г. 12:57 + в цитатник
Вари язык не менее 3 часов, чтобы он получился мягким и нежным.
salaty-na-vse-sluchai-zhizni-33 (700x321, 300Kb)
Возьми: 
 
200 г отварного языка, 
2 вареных яичных белка, 
100 г шампиньонов, 
50 г лука, 
60 г маринованного огурца, 
2 ст. л. рафинированного постного масла, 
1 ст. л. майонеза, 
соль, 
перец.
 
Приготовление: 
 
Нарежь грибы пластинками, лук – кубиком и обжарь вместе до готовности, дай остыть. 
Наруби отварной язык, белки и огурцы соломкой, добавь жареные шампиньоны, посоли, поперчи и заправь майонезом.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ


Процитировано 11 раз
Понравилось: 12 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте