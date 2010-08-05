ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ.

Этот быстрый рецепт кок-о-вен действительно великолепен, подается с рисом. Приготовить это изысканное блюдо можно всего за 30 минут, и оно при этом получится очень вкусным. Чтобы уменьшить количество жира, используйте кусочки куриного филе или куриные грудки без кожи.

Ингредиенты

1/4 стакана универсальной муки

1 чайная ложка сушеного тимьяна

1 чайная ложка соли

6 куриных бедрышек без кожи и костей (примерно по 100 г каждое)

1 столовая ложка оливкового масла

6 чашек разрезанных на четвертинки молодых грибов портобелло ( шампиньоны или вёшенки)

2 чашки нарезанной свежей моркови

3 кусочка бекона, нарезанного

1 столовая ложка томатной пасты

1 стакан куриного бульона

1 стакан сухого красного вина

Нарезанный свежий тимьян по желанию

Приготовление:

В неглубокой тарелке смешайте муку, тимьян и 0,5 чайной ложки соли.

Обваляйте курицу в мучной смеси, чтобы она покрыла обе стороны, стряхните лишнее.

В жаровне или сковороде с высокими стенками нагрейте масло на среднем или сильном огне, обжарьте курицу до золотистого цвета, по 3-4 минуты с каждой стороны, удалите из сковороды и отставьте в сторону.

В ту же сковороду добавьте грибы, морковь, бекон, томатную пасту и оставшуюся 0,5 чайной ложки соли, обжарьте в течение 2 минут.

Добавьте бульон и вино, доведите до кипения, верните курицу в сковороду и уменьшите нагрев.

Готовьте, пока курица и морковь не станут мягкими, 8–10 минут.

При желании посыпьте нарезанным свежим тимьяном.

Подавать с рисом.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях