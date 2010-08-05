ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ.
Этот быстрый рецепт кок-о-вен действительно великолепен, подается с рисом. Приготовить это изысканное блюдо можно всего за 30 минут, и оно при этом получится очень вкусным. Чтобы уменьшить количество жира, используйте кусочки куриного филе или куриные грудки без кожи.
Ингредиенты
1/4 стакана универсальной муки
1 чайная ложка сушеного тимьяна
1 чайная ложка соли
6 куриных бедрышек без кожи и костей (примерно по 100 г каждое)
1 столовая ложка оливкового масла
6 чашек разрезанных на четвертинки молодых грибов портобелло ( шампиньоны или вёшенки)
2 чашки нарезанной свежей моркови
3 кусочка бекона, нарезанного
1 столовая ложка томатной пасты
1 стакан куриного бульона
1 стакан сухого красного вина
Нарезанный свежий тимьян по желанию
Приготовление:
В неглубокой тарелке смешайте муку, тимьян и 0,5 чайной ложки соли.
Обваляйте курицу в мучной смеси, чтобы она покрыла обе стороны, стряхните лишнее.
В жаровне или сковороде с высокими стенками нагрейте масло на среднем или сильном огне, обжарьте курицу до золотистого цвета, по 3-4 минуты с каждой стороны, удалите из сковороды и отставьте в сторону.
В ту же сковороду добавьте грибы, морковь, бекон, томатную пасту и оставшуюся 0,5 чайной ложки соли, обжарьте в течение 2 минут.
Добавьте бульон и вино, доведите до кипения, верните курицу в сковороду и уменьшите нагрев.
Готовьте, пока курица и морковь не станут мягкими, 8–10 минут.
При желании посыпьте нарезанным свежим тимьяном.
Подавать с рисом.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях