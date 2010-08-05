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САЛАТ *САМАРКАНД* С ГОВЯДИНОЙ

Вторник, 26 Ноября 2024 г. 13:12 + в цитатник
УЗБЕКСКАЯ КУХНЯ.
Для вас  рецепт пикантного и сытного салата, который хорошо подойдет для праздничного стола. Все ваши гости, а особенно мужская их часть будут в восторге. В этом салате отлично сочетается кислинка от маринованных огурчиков и грибов с ароматным мясом.
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Ингредиенты
 
200 граммов маринованных шампиньонов
200 граммов маринованных огурцов
200 граммов отварной говядины 
200 граммов отварного куриного филе
по вкусу соли и перца
200 граммов майонеза
 
Приготовление
 
1. Подготовить все ингредиенты.
2. Нарезать все соломкой или кубиками.
3. Сложить все в салатницу.
4. Добавить майонез. Перемешать. Посолить и поперчить по вкусу. Подавать на стол.
Как и все салаты с майонезом, рекомендуется его заправлять перед подачей и не хранить в холодильнике более суток.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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Рубрики:  АППЕТИТНО-САЛАТЫ
АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ


Процитировано 8 раз
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Юрий_Дуданов   обратиться по имени Среда, 27 Ноября 2024 г. 07:23 (ссылка)
Благодарю!
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