УЗБЕКСКАЯ КУХНЯ.

Для вас рецепт пикантного и сытного салата, который хорошо подойдет для праздничного стола. Все ваши гости, а особенно мужская их часть будут в восторге. В этом салате отлично сочетается кислинка от маринованных огурчиков и грибов с ароматным мясом.

Ингредиенты

200 граммов маринованных шампиньонов

200 граммов маринованных огурцов

200 граммов отварной говядины

200 граммов отварного куриного филе

по вкусу соли и перца

200 граммов майонеза

Приготовление

1. Подготовить все ингредиенты.

2. Нарезать все соломкой или кубиками.

3. Сложить все в салатницу.

4. Добавить майонез. Перемешать. Посолить и поперчить по вкусу. Подавать на стол.

Как и все салаты с майонезом, рекомендуется его заправлять перед подачей и не хранить в холодильнике более суток.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях