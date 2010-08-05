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СЕМБУСЕК

Воскресенье, 24 Ноября 2024 г. 13:38 + в цитатник
МАРДИНСКАЯ КУХНЯ.
Сембусек – это чебуреки, приготовленные в печи. В оригинальном рецепте сембусеки готовят в «фарынах» – каменных печках, которые есть в каждом доме Мардина, но также их можно жарить на сухой сковородке, а уже после приготовления смазать кусочком сливочного масла.
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Ингредиенты для теста:
1 стакан воды,
4 ст. ложки натурального йогурта,
4 стакана пшеничной муки,
2 ч. ложки сухих дрожжей,
100 мл подсолнечного масла,
2 ч. ложки соли.
 
Ингредиенты для начинки:
300 г говяжьего фарша,
1 помидор,
1 болгарский перец,
4 ст. ложки подсолнечного масла,
1 репчатый лук,
1 ч. ложка соли,
свежая зелень (петрушка или кинза),
специи.
 
Как приготовить:
 
Сначала необходимо активировать дрожжи в теплой воде. В просеянную муку положить все ингредиенты для теста и, подливая воду с дрожжами, замесить не прилипающее к рукам мягкое тесто. Поставить его в темное место «подниматься».
С помидора снять кожуру и мелко нарезать. Далее нарезать перец и зелень. Перемешать все с фаршем, добавив масло и специи.
Разделить тесто на небольшие куски (примерно с крупную сливу) и раскатать в тонкую лепешку. Добавить начинку и накрыть ее другой стороной лепешки, сформировав чебурек.
Все сембусеки смазать массой из яйца и 1 ст. ложки йогурта. Выпекать в духовке при 190ºC, пока они не зарумянятся.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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Рубрики:  АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
АППЕТИТНО-ЧЕБУРЕКИ


Процитировано 5 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 24 Ноября 2024 г. 13:45 (ссылка)
Спасибо большое!Доброго воскресного дня!С ДНЕМ МАМ!Здоровья,счастья и радости!
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