МАРДИНСКАЯ КУХНЯ.

Сембусек – это чебуреки, приготовленные в печи. В оригинальном рецепте сембусеки готовят в «фарынах» – каменных печках, которые есть в каждом доме Мардина, но также их можно жарить на сухой сковородке, а уже после приготовления смазать кусочком сливочного масла.

Ингредиенты для теста:

1 стакан воды,

4 ст. ложки натурального йогурта,

4 стакана пшеничной муки,

2 ч. ложки сухих дрожжей,

100 мл подсолнечного масла,

2 ч. ложки соли.

Ингредиенты для начинки:

300 г говяжьего фарша,

1 помидор,

1 болгарский перец,

4 ст. ложки подсолнечного масла,

1 репчатый лук,

1 ч. ложка соли,

свежая зелень (петрушка или кинза),

специи.

Как приготовить:

Сначала необходимо активировать дрожжи в теплой воде. В просеянную муку положить все ингредиенты для теста и, подливая воду с дрожжами, замесить не прилипающее к рукам мягкое тесто. Поставить его в темное место «подниматься».

С помидора снять кожуру и мелко нарезать. Далее нарезать перец и зелень. Перемешать все с фаршем, добавив масло и специи.

Разделить тесто на небольшие куски (примерно с крупную сливу) и раскатать в тонкую лепешку. Добавить начинку и накрыть ее другой стороной лепешки, сформировав чебурек.

Все сембусеки смазать массой из яйца и 1 ст. ложки йогурта. Выпекать в духовке при 190ºC, пока они не зарумянятся.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях