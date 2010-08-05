Настоящий венгерский гуляш с богатым вкусом, который удовлетворит и тело, и душу!

Что такое венгерский гуляш?

Гуляш, или, как его называют венгры, gulyas, означает «пастух».

Его происхождение восходит к мадьярским пастухам 9-го века. как простое рагу из мяса и лука, которое готовили в тяжелых железных котлах, известных как бограч. В XV веке турки-османы привезли в Венгрию новую специю — паприку. В то время как остальная Европа оставалась равнодушной к этому красному перцу чили из Нового Света, Венгрия приняла его, и с тех пор перец стал определяющим элементом венгерской кухни.

Гуляш – это что-то среднее между супом и рагу. В отличие от некоторых тушеных блюд, гуляш не содержит слишком много говядины и овощей, он немного более бульонный. Но в процессе варки бульон становится немного гуще и очень насыщенным по вкусу.

ИНГРЕДИЕНТЫ

3 столовые ложки свиного сала, сливочного масла или жира от бекона (традиционно используется свиное сало, которое придает великолепный вкус)

680 гр. нарезанного желтого лука

1/4 стакана натуральной импортной сладкой паприки из Венгрии

680 гр. говядины, нарезанной кусочками толщиной приблизительно 1,5 см.

5 зубчиков чеснока, измельчённых

2 красных болгарских перца, удалить семена и мембраны, нарезать ломтиками толщиной 1-1,5 см.

1 желтый болгарский перец, очищенный от семян и перепонок, нарезанный кусочками толщиной 1-1,5 см.

2 помидора, нарезанные кубиками

2 моркови, нарезанные кубиками

2 средние картофелины, нарезанные ломтиками толщиной 1,5 см.

5 чашек говяжьего бульона (традиционно используется вода, но говяжий бульон придает гораздо больше вкуса)

1 лавровый лист

1 чайная ложка соли

1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца

1/2 чайной ложки измельченного тмина (по желанию, не во всех регионах традиционно)

ИНСТРУКЦИИ

Растопите свиное сало или сливочное масло в жаровне или другой тяжелой суповой кастрюле на среднем огне и готовьте лук, пока он не станет подрумяниваться, около 7-10 минут.

Добавьте говядину и готовьте, пока говядина не начнет поджариваться, 7–10 минут.

Добавьте сладкий перец, помидоры и чеснок и готовьте еще 6–8 минут.

Снимите кастрюлю с огня и добавьте паприку, соль, перец и тмин (если используете) (обратите внимание: паприка становится горькой, если её обжарить).

Добавьте говяжий бульон, лавровый лист, вернитесь на плиту и доведите до кипения.

Уменьшите огонь до среднего, накройте крышкой и тушите 40 минут.

Добавьте морковь и картофель.

Снова доведите до кипения, убавьте огонь до среднего, накройте крышкой и тушите еще 30–40 минут или пока говядина не станет красивой и нежной.

Добавьте соль по вкусу.

Удалите лавровый лист.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях