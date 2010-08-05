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НАСТОЯЩИЙ ВЕНГЕРСКИЙ ГУЛЯШ

Воскресенье, 24 Ноября 2024 г. 13:36 + в цитатник
Настоящий венгерский гуляш с богатым вкусом, который удовлетворит и тело, и душу!
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Что такое венгерский гуляш?
Гуляш, или, как его называют венгры, gulyas, означает «пастух».
Его происхождение восходит к мадьярским пастухам 9-го века. как простое рагу из мяса и лука, которое готовили в тяжелых железных котлах, известных как бограч.  В XV веке турки-османы привезли в Венгрию новую специю — паприку.  В то время как остальная Европа оставалась равнодушной к этому красному перцу чили из Нового Света, Венгрия приняла его, и с тех пор перец стал определяющим элементом венгерской кухни.
Гуляш – это что-то среднее между супом и рагу.  В отличие от некоторых тушеных блюд, гуляш не содержит слишком много говядины и овощей, он немного более бульонный.  Но в процессе варки бульон становится немного гуще и очень насыщенным по вкусу.
 
ИНГРЕДИЕНТЫ
3 столовые ложки свиного сала, сливочного масла или жира от бекона (традиционно используется свиное сало, которое придает великолепный вкус)
680 гр. нарезанного желтого лука
1/4 стакана натуральной импортной сладкой паприки из Венгрии
680 гр. говядины, нарезанной кусочками толщиной приблизительно 1,5 см.
5 зубчиков чеснока, измельчённых
2 красных болгарских перца, удалить семена и мембраны, нарезать ломтиками толщиной 1-1,5 см.
1 желтый болгарский перец, очищенный от семян и перепонок, нарезанный кусочками толщиной 1-1,5 см.
2 помидора, нарезанные кубиками
2 моркови, нарезанные кубиками
2 средние картофелины, нарезанные ломтиками толщиной 1,5 см.
5 чашек говяжьего бульона (традиционно используется вода, но говяжий бульон придает гораздо больше вкуса)
1 лавровый лист
1 чайная ложка соли
1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца
1/2 чайной ложки измельченного тмина (по желанию, не во всех регионах традиционно)
 
ИНСТРУКЦИИ
Растопите свиное сало или сливочное масло в жаровне или другой тяжелой суповой кастрюле на среднем огне и готовьте лук, пока он не станет подрумяниваться, около 7-10 минут.
Добавьте говядину и готовьте, пока говядина не начнет поджариваться, 7–10 минут. 
Добавьте сладкий перец, помидоры и чеснок и готовьте еще 6–8 минут.  
Снимите кастрюлю с огня и добавьте паприку, соль, перец и тмин (если используете) (обратите внимание: паприка становится горькой, если её обжарить). 
Добавьте говяжий бульон, лавровый лист, вернитесь на плиту и доведите до кипения.  
Уменьшите огонь до среднего, накройте крышкой и тушите 40 минут. 
Добавьте морковь и картофель.  
Снова доведите до кипения, убавьте огонь до среднего, накройте крышкой и тушите еще 30–40 минут или пока говядина не станет красивой и нежной.  
Добавьте соль по вкусу.  
Удалите лавровый лист.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ МЯСА
АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
АППЕТИТНО-ПЕРВОЕ: ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ


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