Настоящий венгерский гуляш с богатым вкусом, который удовлетворит и тело, и душу!
Что такое венгерский гуляш?
Гуляш, или, как его называют венгры, gulyas, означает «пастух».
Его происхождение восходит к мадьярским пастухам 9-го века. как простое рагу из мяса и лука, которое готовили в тяжелых железных котлах, известных как бограч. В XV веке турки-османы привезли в Венгрию новую специю — паприку. В то время как остальная Европа оставалась равнодушной к этому красному перцу чили из Нового Света, Венгрия приняла его, и с тех пор перец стал определяющим элементом венгерской кухни.
Гуляш – это что-то среднее между супом и рагу. В отличие от некоторых тушеных блюд, гуляш не содержит слишком много говядины и овощей, он немного более бульонный. Но в процессе варки бульон становится немного гуще и очень насыщенным по вкусу.
ИНГРЕДИЕНТЫ
3 столовые ложки свиного сала, сливочного масла или жира от бекона (традиционно используется свиное сало, которое придает великолепный вкус)
680 гр. нарезанного желтого лука
1/4 стакана натуральной импортной сладкой паприки из Венгрии
680 гр. говядины, нарезанной кусочками толщиной приблизительно 1,5 см.
5 зубчиков чеснока, измельчённых
2 красных болгарских перца, удалить семена и мембраны, нарезать ломтиками толщиной 1-1,5 см.
1 желтый болгарский перец, очищенный от семян и перепонок, нарезанный кусочками толщиной 1-1,5 см.
2 помидора, нарезанные кубиками
2 моркови, нарезанные кубиками
2 средние картофелины, нарезанные ломтиками толщиной 1,5 см.
5 чашек говяжьего бульона (традиционно используется вода, но говяжий бульон придает гораздо больше вкуса)
1 лавровый лист
1 чайная ложка соли
1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца
1/2 чайной ложки измельченного тмина (по желанию, не во всех регионах традиционно)
ИНСТРУКЦИИ
Растопите свиное сало или сливочное масло в жаровне или другой тяжелой суповой кастрюле на среднем огне и готовьте лук, пока он не станет подрумяниваться, около 7-10 минут.
Добавьте говядину и готовьте, пока говядина не начнет поджариваться, 7–10 минут.
Добавьте сладкий перец, помидоры и чеснок и готовьте еще 6–8 минут.
Снимите кастрюлю с огня и добавьте паприку, соль, перец и тмин (если используете) (обратите внимание: паприка становится горькой, если её обжарить).
Добавьте говяжий бульон, лавровый лист, вернитесь на плиту и доведите до кипения.
Уменьшите огонь до среднего, накройте крышкой и тушите 40 минут.
Добавьте морковь и картофель.
Снова доведите до кипения, убавьте огонь до среднего, накройте крышкой и тушите еще 30–40 минут или пока говядина не станет красивой и нежной.
Добавьте соль по вкусу.
Удалите лавровый лист.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях