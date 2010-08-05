Для вас вариант галеты для завтрака, который очень вкусный и нарядный!

Совет: если тесто и начинку приготовить с вечера, то время приготовления сокращается в половину!

Ингредиенты

ДЛЯ ТЕСТА:

175 граммов муки

4-5 столовых ложек воды

щепотка соли

75 граммов сливочного масла

для смазывания желток

ДЛЯ НАЧИНКИ:

150 граммов шампиньонов

75 граммов ветчины или колбасы

1 луковица

50 миллилитров сливок

2-3 штуки яиц

по вкусу соли и перца

Приготовление

1. Муку с солью и холодное сливочное масло растереть в крошку.

2. Влить ледяную воду (4-5 ст. л.) и быстро скатать тесто в шар. Отправить на 20-30 минут в холодильник.

3. Для начинки: Лук почистить и нарезать полукольцами, ветчину соломкой, а грибы вымыть и нарезать небольшими ломтиками.

4. Сначала обжарить лук до золотистого цвета. Затем добавить ветчину и грибы. Жарить все минут 5-7.

5. В конце добавить сливки, хорошо перемешать посолить, поперчить и убрать с плиты. Дать начинке остыть.

6. Тесто разделить на 2-3 порции. На присыпанной мукой рабочей поверхности, каждую часть теста раскатать в пласт толщиной 0.5 см. В центре каждой галеты выложить начинку.

7. Сформировать галету и перенести ее на застеленный пергаментом противень, смазать края теста желтком.

8. Выпекать при 180°С 5-7 минут.

9. Затем достать галеты и в каждую вбить по яйцу, посолить и поперчить по вкусу. И опять выпекать 10-12 минут при 170-180 С. Готовую галету сразу подавать к столу.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях