Для вас вариант галеты для завтрака, который очень вкусный и нарядный!
Совет: если тесто и начинку приготовить с вечера, то время приготовления сокращается в половину!
Ингредиенты
ДЛЯ ТЕСТА:
175 граммов муки
4-5 столовых ложек воды
щепотка соли
75 граммов сливочного масла
для смазывания желток
ДЛЯ НАЧИНКИ:
150 граммов шампиньонов
75 граммов ветчины или колбасы
1 луковица
50 миллилитров сливок
2-3 штуки яиц
по вкусу соли и перца
Приготовление
1. Муку с солью и холодное сливочное масло растереть в крошку.
2. Влить ледяную воду (4-5 ст. л.) и быстро скатать тесто в шар. Отправить на 20-30 минут в холодильник.
3. Для начинки: Лук почистить и нарезать полукольцами, ветчину соломкой, а грибы вымыть и нарезать небольшими ломтиками.
4. Сначала обжарить лук до золотистого цвета. Затем добавить ветчину и грибы. Жарить все минут 5-7.
5. В конце добавить сливки, хорошо перемешать посолить, поперчить и убрать с плиты. Дать начинке остыть.
6. Тесто разделить на 2-3 порции. На присыпанной мукой рабочей поверхности, каждую часть теста раскатать в пласт толщиной 0.5 см. В центре каждой галеты выложить начинку.
7. Сформировать галету и перенести ее на застеленный пергаментом противень, смазать края теста желтком.
8. Выпекать при 180°С 5-7 минут.
9. Затем достать галеты и в каждую вбить по яйцу, посолить и поперчить по вкусу. И опять выпекать 10-12 минут при 170-180 С. Готовую галету сразу подавать к столу.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях