Приготовьте по этому рецепту мясо по-вьетнамски – это очень интересное, вкусное и немного пикантное блюдо, которое оценят все любители экзотических блюд с простым приготовлением. Как и многие другие блюда этой кухни, мясо по-вьетнамски получается в меру пикантное, с насыщенным и ярким ароматом и вкусом!
Ингредиенты
1 килограмм говяжьей вырезки
200 граммов репчатого лука
2 столовые ложки паприки
1 столовая ложка томатной пасты
10 соцветий гвоздики
3 лавровых листа
2 зубчика чеснока
по вкусу соли и перца
2 столовые ложки мёда
3 столовые ложки растительного масла
3 столовые ложки муки
Приготовление
1. В глубокой сковороде нагреть масло и обжарить, нарезанный полукольцами, лук до золотистого цвета.
2. Мясо нарезать на средние кусочки и обжарить вместе с луком до легкой корочки.
3. К мясу добавить мелко нарезанный чеснок и томатную пасту, все хорошо перемешать.
4. На этом этапе в подливу быстрыми движениями вмешать муку.
5. Залить мясо кипяченой водой, чтобы оно было покрыто на 5 сантиметров.
6. Добавить специи: гвоздику, паприку, лавровый лист, соль, перец. Дать закипеть и убавить огонь на слабом огне тушить до готовности, приблизительно 60 минут.
7. Добавить мед и тушить еще 15-20 минут. Соуса должно остаться достаточно. Если соус будет увариваться, нужно накрыть крышкой. Готовую говядину подавать с рисом и свежим салатом.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях