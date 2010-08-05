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ГОВЯДИНА ПО-ВЬЕТНАМСКИ С МЁДОМ

Среда, 13 Ноября 2024 г. 13:02 + в цитатник
Приготовьте по этому рецепту мясо по-вьетнамски – это очень интересное, вкусное и немного пикантное блюдо, которое оценят все любители экзотических блюд с простым приготовлением. Как и многие другие блюда этой кухни, мясо по-вьетнамски получается в меру пикантное, с насыщенным и ярким ароматом и вкусом!
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Ингредиенты
 
1 килограмм говяжьей вырезки
200 граммов репчатого лука
2 столовые ложки паприки
1 столовая ложка томатной пасты
10 соцветий гвоздики
3 лавровых листа
2 зубчика чеснока
по вкусу соли и перца
2 столовые ложки мёда
3 столовые ложки растительного масла
3 столовые ложки муки
 
Приготовление
 
1. В глубокой сковороде нагреть масло и обжарить, нарезанный полукольцами, лук до золотистого цвета. 
2. Мясо нарезать на средние кусочки и обжарить вместе с луком до легкой корочки.
3. К мясу добавить мелко нарезанный чеснок и томатную пасту, все хорошо перемешать.
4. На этом этапе в подливу быстрыми движениями вмешать муку.
5. Залить мясо кипяченой водой, чтобы оно было покрыто на 5 сантиметров.
6. Добавить специи: гвоздику, паприку, лавровый лист, соль, перец. Дать закипеть и убавить огонь на слабом огне тушить до готовности, приблизительно 60 минут.
7. Добавить мед и тушить еще 15-20 минут. Соуса должно остаться достаточно. Если соус будет увариваться, нужно накрыть крышкой. Готовую говядину подавать с рисом и свежим салатом.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ МЯСА
АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ


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Mjja   обратиться по имени Четверг, 14 Ноября 2024 г. 17:55 (ссылка)
БлагоДарю.
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