Приготовьте по этому рецепту мясо по-вьетнамски – это очень интересное, вкусное и немного пикантное блюдо, которое оценят все любители экзотических блюд с простым приготовлением. Как и многие другие блюда этой кухни, мясо по-вьетнамски получается в меру пикантное, с насыщенным и ярким ароматом и вкусом!

Ингредиенты

1 килограмм говяжьей вырезки

200 граммов репчатого лука

2 столовые ложки паприки

1 столовая ложка томатной пасты

10 соцветий гвоздики

3 лавровых листа

2 зубчика чеснока

по вкусу соли и перца

2 столовые ложки мёда

3 столовые ложки растительного масла

3 столовые ложки муки

Приготовление

1. В глубокой сковороде нагреть масло и обжарить, нарезанный полукольцами, лук до золотистого цвета.

2. Мясо нарезать на средние кусочки и обжарить вместе с луком до легкой корочки.

3. К мясу добавить мелко нарезанный чеснок и томатную пасту, все хорошо перемешать.

4. На этом этапе в подливу быстрыми движениями вмешать муку.

5. Залить мясо кипяченой водой, чтобы оно было покрыто на 5 сантиметров.

6. Добавить специи: гвоздику, паприку, лавровый лист, соль, перец. Дать закипеть и убавить огонь на слабом огне тушить до готовности, приблизительно 60 минут.

7. Добавить мед и тушить еще 15-20 минут. Соуса должно остаться достаточно. Если соус будет увариваться, нужно накрыть крышкой. Готовую говядину подавать с рисом и свежим салатом.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях