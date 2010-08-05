Холодному времени года — рецепты северных стран. Ребрышки по-канадски, для тех, кто любит посытнее!
Ингредиенты:
Ребра свиные - 1 кг
Яблоко большое - 1 шт.
Томатный соус «Помидорка» - 100 г
Сахар коричневый - 1 ст.л.
Соевый соус - 3 ст.л.
Соль морская - шепотка
Перец ч.м. - 0,3 ч.л.
Перец жгучий - по вкусу
Корица молотая - 0,5 ч.л.
Порошок чесночный - 0,5 ч.л.
Паприка копченая - 1 ч.л.
Лимонный сок - 1-2 ст.л.
Приготовление:
Яблоко чистим, режем крупными кубиками, накрываем пищевой пленкой и отправляем в СВЧ на 6-10 минут, затем разминаем вилкой (можно запечь в духовке до готовности и натереть на мелкой терке).
Смешиваем все ингредиенты для маринада.
Выкладываем вымытые, обсушенные свиные ребрышки в маринад.
Перемешиваем, чтобы все ребрышки были погружены в маринад.
Оставляем минимум на час, лучше — на три.
Перекладываем ребра в форму для запекания, накрываем пищевой фольгой и запекаем 1 час.
Затем снимаем фольгу, включаем конвекцию и запекаем еще 30 минут до румяной корочки.
Время от времени ребра поливаем выделившимся соком.
Ребрышки по-канадски готовы!
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях