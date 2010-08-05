Холодному времени года — рецепты северных стран. Ребрышки по-канадски, для тех, кто любит посытнее!

Ингредиенты:

Ребра свиные - 1 кг

Яблоко большое - 1 шт.

Томатный соус «Помидорка» - 100 г

Сахар коричневый - 1 ст.л.

Соевый соус - 3 ст.л.

Соль морская - шепотка

Перец ч.м. - 0,3 ч.л.

Перец жгучий - по вкусу

Корица молотая - 0,5 ч.л.

Порошок чесночный - 0,5 ч.л.

Паприка копченая - 1 ч.л.

Лимонный сок - 1-2 ст.л.

Приготовление:

Яблоко чистим, режем крупными кубиками, накрываем пищевой пленкой и отправляем в СВЧ на 6-10 минут, затем разминаем вилкой (можно запечь в духовке до готовности и натереть на мелкой терке).

Смешиваем все ингредиенты для маринада.

Выкладываем вымытые, обсушенные свиные ребрышки в маринад.

Перемешиваем, чтобы все ребрышки были погружены в маринад.

Оставляем минимум на час, лучше — на три.

Перекладываем ребра в форму для запекания, накрываем пищевой фольгой и запекаем 1 час.

Затем снимаем фольгу, включаем конвекцию и запекаем еще 30 минут до румяной корочки.

Время от времени ребра поливаем выделившимся соком.

Ребрышки по-канадски готовы!

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях