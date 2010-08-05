Для вас отличный рецепт — хворост в духовке. Это отличная альтернатива, более калорийному и жаренному во фритюре. При этом хворост получается не менее воздушным, аппетитным, и хрустящим.

Ингредиенты

200 граммов муки

1 столовую ложку сахарной пудры

35 граммов сливочного масла

2 желтка

70 граммов сметаны

щепотка соли

для посыпки сахарная пудра

Приготовление

1. Смешать муку с сахарной пудрой и солью.

2. В муку натереть холодное масло. Муку с маслом измельчить руками или с помощью комбайна в крошку.

3. В масляно-мучную крошку добавить желтки и сметану. Замесить тесто.

4. Тесто завернуть в пленку и убрать на 20 минут в холодильник.

5. Охлажденное тесто разделить на 2 части.

6. Немного присыпая мукой раскатать каждую часть в пласт, толщиной 1 миллиметр и нарезать ее на тонкие полоски, шириной 2,5 - 3 сантиметра.

7. Полоски нарезать на прямоугольники, длинной 6-7 сантиметров.

8. В центре прямоугольника сделать надрез и пропустить через него меньшую сторону прямоугольника.

9. Противень застелить пергаментом и выложить на него все заготовки.

10. Отправить в духовку, разогретую до 180 С на 8-10 минут, до слегка золотистого цвета.

11. Дать хворосту немного остыть, переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях