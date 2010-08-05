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ХВОРОСТ В ДУХОВКЕ

Вторник, 12 Ноября 2024 г. 13:04 + в цитатник
Для вас отличный рецепт — хворост в духовке. Это отличная альтернатива, более калорийному и жаренному во фритюре. При этом хворост получается не менее воздушным, аппетитным, и хрустящим.
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Ингредиенты
 
200 граммов муки
1 столовую ложку сахарной пудры
35 граммов сливочного масла
2 желтка
70 граммов сметаны
щепотка соли
для посыпки сахарная пудра
 
Приготовление
 
1. Смешать муку с сахарной пудрой и солью.
2. В муку натереть холодное масло. Муку с маслом измельчить руками или с помощью комбайна в крошку.
3. В масляно-мучную крошку добавить желтки и сметану. Замесить тесто.
4. Тесто завернуть в пленку и убрать на 20 минут в холодильник.
5. Охлажденное тесто разделить на 2 части.
6. Немного присыпая мукой раскатать каждую часть в пласт, толщиной 1 миллиметр и нарезать ее на тонкие полоски, шириной 2,5 - 3 сантиметра.
7. Полоски нарезать на прямоугольники, длинной 6-7 сантиметров.
8. В центре прямоугольника сделать надрез и пропустить через него меньшую сторону прямоугольника.
9. Противень застелить пергаментом и выложить на него все заготовки.
10. Отправить в духовку, разогретую до 180 С на 8-10 минут, до слегка золотистого цвета.
11. Дать хворосту немного остыть, переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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Рубрики:  АППЕТИТНО-ВЫПЕЧКА СЛАДКАЯ


Процитировано 13 раз
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дракоша52   обратиться по имени Вторник, 12 Ноября 2024 г. 14:10 (ссылка)
Спасибо за рецепт! Хорошего дня и отличного настроения!
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