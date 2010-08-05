Храйме - в странах Магриба очень распространенная горячая закуска из рыбы. Красочное, колоритное, благоухающее, страстное блюдо с умопомрачительным соусом, в который так вкусно макать хлеб!

В каждой стране храйме готовится со своими особенностями. Согласитесь, горячее блюдо из рыбы с кинзой, сладким перцем и чесноком в соусе из паприки - не самое распространенное сочетание?! Оно идеально!!! Бесподобный вкус, цвет и аромат, готовить элементарно, доступные продукты, да ещё и очень красивое блюдо!

Ингредиенты

Хек (мелкий терпуг или любая морская белая рыба) … 1кг

Сладкий перец разных цветов …3 шт

Морковь … 1шт

Чеснок …1 головка (5-6 зуб)

Кинза … пучок

Паприка …1ст л

Масло растительное …50-100мл

Вода …4 ст л

Сахар …1/3 ч л

Соль

Приготовление

Выложить в форму ломтики моркови, перец крупным кубиком, 2/3 измельченных кинзы и чеснока.

Посолить, поперчить.

На овощи выложить рыбу, полить соусом.

Соус: масло, соль, сахар, паприка и вода.

Посыпать остатками кинзы и чеснока.

Запекать под фольгой при 180*С минут 20-30 и ещё 10 минут без фольги.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях