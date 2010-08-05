Храйме - в странах Магриба очень распространенная горячая закуска из рыбы. Красочное, колоритное, благоухающее, страстное блюдо с умопомрачительным соусом, в который так вкусно макать хлеб!
В каждой стране храйме готовится со своими особенностями. Согласитесь, горячее блюдо из рыбы с кинзой, сладким перцем и чесноком в соусе из паприки - не самое распространенное сочетание?! Оно идеально!!! Бесподобный вкус, цвет и аромат, готовить элементарно, доступные продукты, да ещё и очень красивое блюдо!
Ингредиенты
Хек (мелкий терпуг или любая морская белая рыба) … 1кг
Сладкий перец разных цветов …3 шт
Морковь … 1шт
Чеснок …1 головка (5-6 зуб)
Кинза … пучок
Паприка …1ст л
Масло растительное …50-100мл
Вода …4 ст л
Сахар …1/3 ч л
Соль
Приготовление
Выложить в форму ломтики моркови, перец крупным кубиком, 2/3 измельченных кинзы и чеснока.
Посолить, поперчить.
На овощи выложить рыбу, полить соусом.
Соус: масло, соль, сахар, паприка и вода.
Посыпать остатками кинзы и чеснока.
Запекать под фольгой при 180*С минут 20-30 и ещё 10 минут без фольги.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях