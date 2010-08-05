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ХРАЙМЕ: РЫБА ПО-МАРОККАНСКИ

Суббота, 09 Ноября 2024 г. 13:14 + в цитатник
Храйме - в странах Магриба очень распространенная горячая закуска из рыбы. Красочное, колоритное, благоухающее, страстное блюдо с умопомрачительным соусом, в который так вкусно макать хлеб! 
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В каждой стране храйме готовится со своими особенностями. Согласитесь, горячее блюдо из рыбы с кинзой, сладким перцем и чесноком в соусе из паприки - не самое распространенное сочетание?! Оно идеально!!! Бесподобный вкус, цвет и аромат, готовить элементарно, доступные продукты, да ещё и очень красивое блюдо!
 
Ингредиенты
 
Хек (мелкий терпуг или любая морская белая рыба) … 1кг
Сладкий перец разных цветов …3 шт 
Морковь … 1шт
Чеснок …1 головка (5-6 зуб)
Кинза … пучок 
Паприка …1ст л
Масло растительное …50-100мл
Вода …4 ст л
Сахар …1/3 ч л
Соль
 
Приготовление
 
Выложить в форму ломтики моркови, перец крупным кубиком, 2/3 измельченных кинзы и чеснока. 
Посолить, поперчить.
На овощи выложить рыбу, полить соусом. 
Соус: масло, соль, сахар, паприка и вода.
Посыпать остатками кинзы и чеснока.
Запекать под фольгой при 180*С минут 20-30 и ещё 10 минут без фольги. 
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ


Процитировано 10 раз
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