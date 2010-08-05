Ингредиенты

3 свеклы среднего размера

1 ч.л. горчицы

1 ч.л. хрена

соль, перец

2 ст.л. лимонного сока

Приготовление

Свеклу вымыть и каждую завернуть плотно в фольгу.

Печь в заранее разогретой духовке при температуре 220 градусов 1-1,5 часа, или пока свекла не станет очень мягкой.

Готовую свеклу остудить и очистить.

Свеклу натереть на крупной терке, добавить горчицу, хрен, лимонный сок, соль и перец. Все хорошо перемешать.

Подавать свеклу как салат с вареным картофелем и копченой селедкой.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях