Суббота, 09 Ноября 2024 г. 13:11
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ПЕЧЁНАЯ СВЁКЛА С ХРЕНОМ И ЛИМОННЫМ СОКОМ
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Ингредиенты
3 свеклы среднего размера
1 ч.л. горчицы
1 ч.л. хрена
соль, перец
2 ст.л. лимонного сока
Приготовление
Свеклу вымыть и каждую завернуть плотно в фольгу.
Печь в заранее разогретой духовке при температуре 220 градусов 1-1,5 часа, или пока свекла не станет очень мягкой.
Готовую свеклу остудить и очистить.
Свеклу натереть на крупной терке, добавить горчицу, хрен, лимонный сок, соль и перец. Все хорошо перемешать.
Подавать свеклу как салат с вареным картофелем и копченой селедкой.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
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