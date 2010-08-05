Репчатый лук — это уникальный овощ, с помощью которого можно преобразить многие блюда, сделать их более ароматными и насыщенными. Для вас рецепт лука в духовке в качестве закуски или гарнира. Этот рецепт изменит ваши представления о луке в кулинарии.

Рецепт очень простой, а процесс приготовления не займет много времени. И у плиты стоять не надо. Кстати, блюдо было неоднократно проверено на людях, которые терпеть не могут лук в любом виде. Но именно этот уплетают за обе щеки — до последнего кусочка. А запах у него такой, что устоять просто невозможно. Ну что, начнем?

ИНГРЕДИЕНТЫ

лук

черный перец

копченая сладкая паприка

соевый соус

растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Количество продуктов берём произвольно и количество приправ будет зависеть от количества луковиц.

Чистим лук от шелухи, донце не убираем.

Разрезаем каждую луковицу на 4 части.

За счет донца каждый кусочек будет держаться кучи и не распадется.

Лук перекладываем в глубокую миску.

Перчим, посыпаем паприкой.

Паприку лучше брать именно копченую, тогда у готового лука получается вкус, будто он был приготовлен на мангале. Перемешиваем лук, чтобы он полностью покрылся специями, также можно добавить и любые другие приправы на свое усмотрение.

Затем добавляем соевый соус и растительное масло, перемешиваем лук.

Соль добавлять не нужно, так как мы используем соленый соевый соус.

Можно оставить лук на какое-то время, чтобы он промариновался, но можно и сразу отправить в духовку.

Лук выкладываем в рукав для запекания, равномерно распределив в один слой.

Рукав прокалываем в нескольких местах зубочисткой, чтобы выходил пар.

В духовке, разогретой до 200 °C, готовим луч около 15 минут.

Запеченный лук можно подавать к картофелю, мясу, каше или даже просто с хлебом. Получается вкуснее, чем жареный, да и возиться не нужно у плиты. Очень рекомендую попробовать.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях