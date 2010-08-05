Репчатый лук — это уникальный овощ, с помощью которого можно преобразить многие блюда, сделать их более ароматными и насыщенными. Для вас рецепт лука в духовке в качестве закуски или гарнира. Этот рецепт изменит ваши представления о луке в кулинарии.
Рецепт очень простой, а процесс приготовления не займет много времени. И у плиты стоять не надо. Кстати, блюдо было неоднократно проверено на людях, которые терпеть не могут лук в любом виде. Но именно этот уплетают за обе щеки — до последнего кусочка. А запах у него такой, что устоять просто невозможно. Ну что, начнем?
ИНГРЕДИЕНТЫ
лук
черный перец
копченая сладкая паприка
соевый соус
растительное масло
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Количество продуктов берём произвольно и количество приправ будет зависеть от количества луковиц.
Чистим лук от шелухи, донце не убираем.
Разрезаем каждую луковицу на 4 части.
За счет донца каждый кусочек будет держаться кучи и не распадется.
Лук перекладываем в глубокую миску.
Перчим, посыпаем паприкой.
Паприку лучше брать именно копченую, тогда у готового лука получается вкус, будто он был приготовлен на мангале. Перемешиваем лук, чтобы он полностью покрылся специями, также можно добавить и любые другие приправы на свое усмотрение.
Затем добавляем соевый соус и растительное масло, перемешиваем лук.
Соль добавлять не нужно, так как мы используем соленый соевый соус.
Можно оставить лук на какое-то время, чтобы он промариновался, но можно и сразу отправить в духовку.
Лук выкладываем в рукав для запекания, равномерно распределив в один слой.
Рукав прокалываем в нескольких местах зубочисткой, чтобы выходил пар.
В духовке, разогретой до 200 °C, готовим луч около 15 минут.
Запеченный лук можно подавать к картофелю, мясу, каше или даже просто с хлебом. Получается вкуснее, чем жареный, да и возиться не нужно у плиты. Очень рекомендую попробовать.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях