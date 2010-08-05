Записи Друзья Комментарии
Жанна Лях
Аватар Жанна_Лях

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Жанна_Лях

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 05.08.2010
Записей: 10576
Комментариев: 117906
Написано: 190097


ЛУК В ДУХОВКЕ: ВКУС, СЛОВНО ПРИГОТОВЛЕН НА МАНГАЛЕ

Четверг, 07 Ноября 2024 г. 12:48 + в цитатник
Репчатый лук — это уникальный овощ, с помощью которого можно преобразить многие блюда, сделать их более ароматными и насыщенными. Для вас рецепт лука в духовке в качестве закуски или гарнира. Этот рецепт изменит ваши представления о луке в кулинарии.
original (700x350, 275Kb)
Рецепт очень простой, а процесс приготовления не займет много времени. И у плиты стоять не надо. Кстати, блюдо было неоднократно проверено на людях, которые терпеть не могут лук в любом виде. Но именно этот уплетают за обе щеки — до последнего кусочка. А запах у него такой, что устоять просто невозможно. Ну что, начнем?
 
ИНГРЕДИЕНТЫ
лук
черный перец
копченая сладкая паприка
соевый соус
растительное масло
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Количество продуктов берём произвольно и количество приправ будет зависеть от количества луковиц. 
Чистим лук от шелухи, донце не убираем.
Разрезаем каждую луковицу на 4 части. 
За счет донца каждый кусочек будет держаться кучи и не распадется.
Лук перекладываем в глубокую миску. 
Перчим, посыпаем паприкой. 
Паприку лучше брать именно копченую, тогда у готового лука получается вкус, будто он был приготовлен на мангале. Перемешиваем лук, чтобы он полностью покрылся специями, также можно добавить и любые другие приправы на свое усмотрение.
Затем добавляем соевый соус и растительное масло, перемешиваем лук. 
Соль добавлять не нужно, так как мы используем соленый соевый соус.
Можно оставить лук на какое-то время, чтобы он промариновался, но можно и сразу отправить в духовку.
Лук выкладываем в рукав для запекания, равномерно распределив в один слой. 
Рукав прокалываем в нескольких местах зубочисткой, чтобы выходил пар.
В духовке, разогретой до 200 °C, готовим луч около 15 минут.
Запеченный лук можно подавать к картофелю, мясу, каше или даже просто с хлебом. Получается вкуснее, чем жареный, да и возиться не нужно у плиты. Очень рекомендую попробовать.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-ЗАКУСКИ: ОВОЩИ


Процитировано 15 раз
Понравилось: 16 пользователям
Нравится

Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 07 Ноября 2024 г. 13:28 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте