ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ.
Картофель Гран-Мерее (также известный, как картофель "Эскалоп") — это особый, сытный рецепт, который идеально подходит для праздничного ужина. Он очень простой, но результат намного превосходит сумму ингредиентов.
Сочетание нежного картофеля, жирных сливок, горчицы, чеснока, сливочного масла и сыра пармезан превращает его в роскошный гарнир, который станет звездой любого застолья. Подаете ли вы ветчину, ростбиф, жареную курицу или индейку или просто мясной рулет, этот рецепт прекрасно дополнит основное блюдо благодаря своей сливочной консистенции и вкусу умами.
В этом рецепте вы можете использовать любой вид картофеля, который вам нравится. Не используйте охлажденный, готовый к запеканию нарезанный картофель — он просто не впитывает сливки так хорошо, как свежий картофель. Настоящие взбитые сливки также обеспечивают наилучший результат.
Ингредиенты
8 картофелин, очищенных и нарезанных ломтиками толщиной 3 мм.
1 чайная ложка кошерной соли
1/2 чайной ложки белого перца
2 1/2 стакана густых взбитых сливок
1/2 стакана молока
3 столовые ложки дижонской горчицы
3 зубчика чеснока, измельченных
3 столовые ложки сливочного масла
1/3 стакана тертого сыра Пармезан
Как сделать
Соберите ингредиенты.
Разогрейте духовку до 180 С. Выложите нарезанный картофель слоями в смазанную маслом стеклянную форму для запекания размером 23x33 см. и приправьте солью и белым перцем.
Смешайте сливки, молоко, горчицу, чеснок и сливочное масло в тяжелой кастрюле и нагрейте до кипения на средне-сильном огне, часто помешивая венчиком.
Вылейте горячую сливочную смесь на картофель.
Накройте форму для запекания фольгой и запекайте 1 час.
Снимите фольгу и равномерно посыпьте картофель тертым сыром пармезан.
Верните форму в духовку и запекайте еще 30–40 минут или как только сыр станет золотисто-коричневым и начнет пузыриться, а картофель станет мягким.
Советы
Если у вас мало времени или необходимо освободить духовку для других праздничных блюд, вы можете ускорить приготовление по этому рецепту. Положите нарезанный картофель в кипящую воду и варите 5 минут, хорошо слейте воду и выложите картофель слоями в форму для запекания. Выпекайте при температуре 190 С около 30 минут под фольгой, затем посыпьте сыром и запекайте 15 минут, пока сыр не станет золотистым и не начнет пузыриться.
Если у вас остались остатки, вы можете подать их еще раз; просто разогрейте их в духовке или микроволновой печи.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях