ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ.

Картофель Гран-Мерее (также известный, как картофель "Эскалоп") — это особый, сытный рецепт, который идеально подходит для праздничного ужина. Он очень простой, но результат намного превосходит сумму ингредиентов.

Сочетание нежного картофеля, жирных сливок, горчицы, чеснока, сливочного масла и сыра пармезан превращает его в роскошный гарнир, который станет звездой любого застолья. Подаете ли вы ветчину, ростбиф, жареную курицу или индейку или просто мясной рулет, этот рецепт прекрасно дополнит основное блюдо благодаря своей сливочной консистенции и вкусу умами.

В этом рецепте вы можете использовать любой вид картофеля, который вам нравится. Не используйте охлажденный, готовый к запеканию нарезанный картофель — он просто не впитывает сливки так хорошо, как свежий картофель. Настоящие взбитые сливки также обеспечивают наилучший результат.

Ингредиенты

8 картофелин, очищенных и нарезанных ломтиками толщиной 3 мм.

1 чайная ложка кошерной соли

1/2 чайной ложки белого перца

2 1/2 стакана густых взбитых сливок

1/2 стакана молока

3 столовые ложки дижонской горчицы

3 зубчика чеснока, измельченных

3 столовые ложки сливочного масла

1/3 стакана тертого сыра Пармезан

Как сделать

Соберите ингредиенты.

Разогрейте духовку до 180 С. Выложите нарезанный картофель слоями в смазанную маслом стеклянную форму для запекания размером 23x33 см. и приправьте солью и белым перцем.

Смешайте сливки, молоко, горчицу, чеснок и сливочное масло в тяжелой кастрюле и нагрейте до кипения на средне-сильном огне, часто помешивая венчиком.

Вылейте горячую сливочную смесь на картофель.

Накройте форму для запекания фольгой и запекайте 1 час.

Снимите фольгу и равномерно посыпьте картофель тертым сыром пармезан.

Верните форму в духовку и запекайте еще 30–40 минут или как только сыр станет золотисто-коричневым и начнет пузыриться, а картофель станет мягким.

Советы

Если у вас мало времени или необходимо освободить духовку для других праздничных блюд, вы можете ускорить приготовление по этому рецепту. Положите нарезанный картофель в кипящую воду и варите 5 минут, хорошо слейте воду и выложите картофель слоями в форму для запекания. Выпекайте при температуре 190 С около 30 минут под фольгой, затем посыпьте сыром и запекайте 15 минут, пока сыр не станет золотистым и не начнет пузыриться.

Если у вас остались остатки, вы можете подать их еще раз; просто разогрейте их в духовке или микроволновой печи.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях