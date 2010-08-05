АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ.

Насладитесь тропическим вкусом запеченного ананаса с помощью этого простого, но восхитительного рецепта, что делает его простым и идеальным блюдом для любого случая.

Ингредиенты

Одна банка нарезанного ананаса емкостью 560 мл., включая сок.

¾ стакана сахарного песка

2 больших яйца

2 столовые ложки кукурузного крахмала

2 чайные ложки ванильного экстракта

1 ½ столовой ложки сливочного масла, разделенного на небольшие кусочки.

1 чайная ложка молотой корицы

Инструкции

Подготовка духовки: начните с предварительного разогрева духовки до температуры 170 С.

Одновременно нанесите тонкий слой жира, на форму для выпечки размером 30×30 см., чтобы предотвратить прилипание.

Смешайте ингредиенты: в большой миске смешайте измельченный ананас (с его соком), сахар, яйца, кукурузный крахмал и ванильный экстракт.

Энергично перемешайте эти компоненты, пока смесь не станет однородной и гладкой.

Сборка на противне: переложите ананасовую смесь в предварительно смазанную маслом форму для выпечки.

Равномерно распределите небольшие кусочки сливочного масла по поверхности смеси и посыпьте молотой корицей для усиления вкуса.

Выпечка: Поставьте подготовленную форму в разогретую духовку.

Запекайте в течение 45 минут или до тех пор, пока по периметру смеси не появится золотистый оттенок, указывающий на то, что она полностью приготовлена ​​и карамелизировалась.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях