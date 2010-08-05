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АНАНАСОВАЯ ЗАПЕКАНКА

Понедельник, 04 Ноября 2024 г. 12:48 + в цитатник
АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ.
Насладитесь тропическим вкусом запеченного ананаса с помощью этого простого, но восхитительного рецепта, что делает его простым  и идеальным блюдом для любого случая.
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Ингредиенты
  
Одна банка нарезанного ананаса емкостью 560 мл., включая сок.
¾ стакана сахарного песка
2 больших яйца
2 столовые ложки кукурузного крахмала
2 чайные ложки ванильного экстракта
1 ½ столовой ложки сливочного масла, разделенного на небольшие кусочки.
1 чайная ложка молотой корицы
 
Инструкции
 
Подготовка духовки: начните с предварительного разогрева духовки до температуры 170 С. 
Одновременно нанесите тонкий слой жира, на форму для выпечки размером 30×30 см., чтобы предотвратить прилипание.
Смешайте ингредиенты: в большой миске смешайте измельченный ананас (с его соком), сахар, яйца, кукурузный крахмал и ванильный экстракт. 
Энергично перемешайте эти компоненты, пока смесь не станет однородной и гладкой.
Сборка на противне: переложите ананасовую смесь в предварительно смазанную маслом форму для выпечки. 
Равномерно распределите небольшие кусочки сливочного масла по поверхности смеси и посыпьте молотой корицей для усиления вкуса.
Выпечка: Поставьте подготовленную форму в разогретую духовку. 
Запекайте в течение 45 минут или до тех пор, пока по периметру смеси не появится золотистый оттенок, указывающий на то, что она полностью приготовлена ​​и карамелизировалась.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
АППЕТИТНО-ЗАПЕКАНКИ, ОМЛЕТЫ


Процитировано 11 раз
Понравилось: 15 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 04 Ноября 2024 г. 14:44 (ссылка)
Хорошего настроения дорогая!
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 05 Ноября 2024 г. 17:37 (ссылка)
БлагоДарю.
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