АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ.
Насладитесь тропическим вкусом запеченного ананаса с помощью этого простого, но восхитительного рецепта, что делает его простым и идеальным блюдом для любого случая.
Ингредиенты
Одна банка нарезанного ананаса емкостью 560 мл., включая сок.
¾ стакана сахарного песка
2 больших яйца
2 столовые ложки кукурузного крахмала
2 чайные ложки ванильного экстракта
1 ½ столовой ложки сливочного масла, разделенного на небольшие кусочки.
1 чайная ложка молотой корицы
Инструкции
Подготовка духовки: начните с предварительного разогрева духовки до температуры 170 С.
Одновременно нанесите тонкий слой жира, на форму для выпечки размером 30×30 см., чтобы предотвратить прилипание.
Смешайте ингредиенты: в большой миске смешайте измельченный ананас (с его соком), сахар, яйца, кукурузный крахмал и ванильный экстракт.
Энергично перемешайте эти компоненты, пока смесь не станет однородной и гладкой.
Сборка на противне: переложите ананасовую смесь в предварительно смазанную маслом форму для выпечки.
Равномерно распределите небольшие кусочки сливочного масла по поверхности смеси и посыпьте молотой корицей для усиления вкуса.
Выпечка: Поставьте подготовленную форму в разогретую духовку.
Запекайте в течение 45 минут или до тех пор, пока по периметру смеси не появится золотистый оттенок, указывающий на то, что она полностью приготовлена и карамелизировалась.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях