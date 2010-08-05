АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ.

Просто и вкусно – завтрак, перекус или десерт!

Пряный ананас — простой рецепт, но невероятно универсальный. Его можно подавать на завтрак, в качестве закуски или даже в качестве вкусного гарнира на званом обеде. Добавление сахара и специй только улучшает вкус.

Все, что вам нужно сделать, это обвалять фрукты в сахаре и специях, а затем приготовить на гриле по своему усмотрению. Готовить можно под жаровней, на гриле или даже на сковороде. А результат, как бы вы его ни приготовили, получается просто неотразимым. Этот рецепт плохо хранится, поэтому наслаждайтесь им немедленно! Подавайте с гранолой и греческим йогуртом — это идеальное сочетание. Или на десерт попробуйте с мороженым и полейте сверху немного меда.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1/2 ананаса

50 г сахара

0,5 чайной ложки порошка кайенского перца

1 чайная ложка порошка корицы

Обычный натуральный йогурт для подачи

ИНСТРУКЦИИ

Срежьте с ананаса внешнюю часть и нарежьте её ломтиками.

В небольшой миске смешайте сахар, порошок кайенского перца и корицу.

Обваляйте ломтики ананаса с полученной смеси, пока они полностью не покроются ею.

Слегка смажьте сковороду маслом и поставьте на сильный огонь.

Обжаривайте ананас по 3 минуты с каждой стороны, затем сразу же подавайте.

Приятного аппетита!