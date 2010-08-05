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ПРЯНЫЙ АНАНАС

Среда, 23 Октября 2024 г. 12:48 + в цитатник
АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ.
Просто и вкусно – завтрак, перекус или десерт!
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Пряный ананас — простой рецепт, но невероятно универсальный. Его можно подавать на завтрак, в качестве закуски или даже в качестве вкусного гарнира на званом обеде. Добавление сахара и специй только улучшает вкус. 
Все, что вам нужно сделать, это обвалять фрукты в сахаре и специях, а затем приготовить на гриле по своему усмотрению. Готовить можно под жаровней, на гриле или даже на сковороде. А результат, как бы вы его ни приготовили, получается просто неотразимым. Этот рецепт плохо хранится, поэтому наслаждайтесь им немедленно! Подавайте с гранолой и греческим йогуртом — это идеальное сочетание. Или на десерт попробуйте с мороженым и полейте сверху немного меда.
 
ИНГРЕДИЕНТЫ
1/2 ананаса
50 г сахара
0,5 чайной ложки порошка кайенского перца
1 чайная ложка порошка корицы
Обычный натуральный йогурт для подачи
 
ИНСТРУКЦИИ
Срежьте с ананаса внешнюю часть и нарежьте её ломтиками.
В небольшой миске смешайте сахар, порошок кайенского перца и корицу.
Обваляйте ломтики ананаса с полученной смеси, пока они полностью не покроются ею.
Слегка смажьте сковороду маслом и поставьте на сильный огонь.
Обжаривайте ананас по 3 минуты с каждой стороны, затем сразу же подавайте.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях
LI.RU Ссылка на Дневник Жанна Лях: https://www.liveinternet.ru/users/3903672/

Рубрики:  АППЕТИТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
АППЕТИТНО-ФРУКТЫ, ЯГОДЫ


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