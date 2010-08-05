АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ.

«Волшебная пыль» (Magic Dust) — это смесь специй для гриля и барбекю.

Изобретённая Майком Миллсом, который владел рестораном на 17-й улице в Иллинойсе. Майк Миллс — человек-легенда барбекю и член «Зала славы» в США.

«На моей кухне и во всех моих ресторанах рядом с солью и перцем стоит большой шейкер с волшебной пылью», — рассказывал Майк Миллс. «Хотел бы я придумать, как прикрепить шейкер к столику в ресторане, потому что в моих ресторанах этот предмет чаще всего подвергается краже!». К счастью, эту смесь легко приготовить дома, и её хватит примерно на год.

«Волшебная пыль», приготовленная по рецепту Майка Миллса, является одной из самых известных и популярных сухих смесей специй для барбекю во всём мире. Она хорошо сочетается практически со всем, что готовится на гриле, а так же во время приготовления пищи. В основном используется для ребрышек, тушеной свинины, а так же грудинки или курицы, в зависимости от ваших предпочтений. Вы можете использовать приправу в сухом виде или приготовить маринад с небольшим количеством хорошего оливкового масла и замариновать в нем мясо или овощи. «Волшебная пыль» так же может преобразить жареный картофель, жареную цветную капусту и домашние чипсы из лаваша. Вы можете приправить всё, от попкорна до целой индейки для запекания. Просто поставьте баночку на стойку или кухонный стол, чтобы каждый мог использовать её по своему усмотрению.

Ингредиенты

Паприка порошок 1/2 ст. (60 г)

Морская соль 1/4 ст. (30 г)

Сахар 1/4 ст. (56 г)

Чеснок порошок 2 ст. л.

Паприка острая порошок 1/4 ст. (30 г)

Тмин молотый 1/4 ст. (30 г)

Горчичный порошок 1/4 ст. (30 г)

Перец черный молотый 2 ч. л.

Перец кайенский порошок 2 ч. л.

Способ приготовления

Подготовьте все ингредиенты.

Смешайте все ингредиенты и храните в плотно закрывающейся посуде.

Используйте с говядиной, курицей, свининой, рыбой, морепродуктами или овощами на ваш выбор и наслаждайтесь вкусом.

Примечание

Какая «Волшебная пыль» лучше?

Строго говоря, Magic Dust существует только одна, а именно оригинал. Он называется Magic Dust в честь Майка Миллса. Как только рецепт стал известен, изменения не заставили себя долго ждать. Сейчас существует целый ряд альтернатив данной приправы. Всех их объединяет то, что они представляют собой порошкообразные смеси специй, в которых обычно используют схожие ингредиенты. Самый знаменитый вариант — Memphis Dust (Мемфисcкая пыль).

И какая «Волшебная пыль» лучшая? Только пробовать. Как известно, вкус — вопрос индивидуальный. Некоторые любят приправу острую и сладкую, другие предпочитают рецепт без перца чили и сахара. В частности, тмин часто становится причиной дискуссий. В оригинальном рецепте он очень самобытен, местами доминирует, поэтому во многих смесях используется меньше тмина или вовсе его нет.

«Волшебная пыль» без сахара. Вы можете полностью исключить сахар или использовать заменители.

Без тмина. Полностью исключите тмин.

Белый сахар можете заменить на коричневый и добавьте порошок аниса.

Вы можете полностью исключить красный острый и кайенский перец.

Для того чтобы сделать приправу более острой и пряной, увеличьте количество горчичного порошка и черного перца по своему вкусу.