Аппетитные ножки очень вкусные и ароматные. Самое лучшее блюдо для выходных!
Совет: на гарнир подайте что-то отварное. Например, картофель, рис, макароны или гречку. Не стоит одновременно на одной тарелке подавать жареное или печеное мясо и жареную картошку. Это вредно, да и сочетание странное.
Ингредиенты:
Куриные голени — 1 кг
Паприка — 1 ч. л.
Перец чили молотый — 1 щепотка
Орегано — 1 щепотка
Кайенский перец — 1 щепотка
Горячая чистая вода - 250 мл
Оливковое масло — 50 мл
Соль — 1 ч. л.
Сахар белый — 75 г
Перец черный — ½ ч. л.
Лавровый лист — 2 шт.
Пиво — 300 мл
Приготовление:
1. Тщательно моем куриные голени, внимательно проверяем, чтобы нигде не остались перышки и при необходимости удаляем их. Хорошо обсушиваем курицу салфетками или бумажными полотенцами.
2. В отдельной емкости соединяем черный молотый перец, половину соли и белый сахар. Тщательно перемешиваем и заливаем горячей чистой водой. Хорошо размешиваем, пока сахар полностью не раствориться. Затем добавляем лавровый лист и остужаем полученный рассол (чтобы ускорить процесс можно добавить 2-3 кубика льда).
3. В остывший рассол вливаем пиво, перемешиваем и выкладываем куриные голени.
4. Накрываем емкость крышкой или пищевой пленкой и ставим в холодильник на 3–4 часа.
5. Спустя время достаем ножки из маринада и хорошо обсушиваем бумажными полотенцами.
6. Кисточкой смазываем голени растительным маслом.
7. Затем со всех сторон натираем ножки смесью из соли и специй (паприка, перец чили, орегано и кайенский перец).
8. Выкладываем подготовленные куриные ножки на противень, смазанный маслом.
9. Отправляем в духовку, разогретую до 180 С на 40–60 минут (в зависимости от мощности духовки), до готовности. Голени должны подзолотиться сверху, а внутри быть полностью мягкими. Куриные ножки в пивном маринаде готовы.
Приятного аппетита!
Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях