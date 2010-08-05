Аппетитные ножки очень вкусные и ароматные. Самое лучшее блюдо для выходных!

Совет: на гарнир подайте что-то отварное. Например, картофель, рис, макароны или гречку. Не стоит одновременно на одной тарелке подавать жареное или печеное мясо и жареную картошку. Это вредно, да и сочетание странное.

Ингредиенты:

Куриные голени — 1 кг

Паприка — 1 ч. л.

Перец чили молотый — 1 щепотка

Орегано — 1 щепотка

Кайенский перец — 1 щепотка

Горячая чистая вода - 250 мл

Оливковое масло — 50 мл

Соль — 1 ч. л.

Сахар белый — 75 г

Перец черный — ½ ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Пиво — 300 мл

Приготовление:

1. Тщательно моем куриные голени, внимательно проверяем, чтобы нигде не остались перышки и при необходимости удаляем их. Хорошо обсушиваем курицу салфетками или бумажными полотенцами.

2. В отдельной емкости соединяем черный молотый перец, половину соли и белый сахар. Тщательно перемешиваем и заливаем горячей чистой водой. Хорошо размешиваем, пока сахар полностью не раствориться. Затем добавляем лавровый лист и остужаем полученный рассол (чтобы ускорить процесс можно добавить 2-3 кубика льда).

3. В остывший рассол вливаем пиво, перемешиваем и выкладываем куриные голени.

4. Накрываем емкость крышкой или пищевой пленкой и ставим в холодильник на 3–4 часа.

5. Спустя время достаем ножки из маринада и хорошо обсушиваем бумажными полотенцами.

6. Кисточкой смазываем голени растительным маслом.

7. Затем со всех сторон натираем ножки смесью из соли и специй (паприка, перец чили, орегано и кайенский перец).

8. Выкладываем подготовленные куриные ножки на противень, смазанный маслом.

9. Отправляем в духовку, разогретую до 180 С на 40–60 минут (в зависимости от мощности духовки), до готовности. Голени должны подзолотиться сверху, а внутри быть полностью мягкими. Куриные ножки в пивном маринаде готовы.

Приятного аппетита!

Переводы, редактирование, оформление для вашего удобства: Жанна Лях