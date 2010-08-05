Вкусный кетчуп на зиму можно приготовить из томатов, лука, болгарского перца и специй. Это мой любимый рецепт - сладкий, пикантный и в меру острый.

Приготовьте - вам понравится!

Когда томаты начинают приобретать не совсем товарный вид и глаза на них уже совсем не смотрят... готовим кетчуп!

Ингредиенты:

томаты - 2 кг

болгарский перец (красный) - 2-3 шт

репчатый лук - 1-2 шт

Специи:

0,5 ч.л. молотого красного перца (иногда красный перец заменяю на копчёную паприку)

0,5 ч.л. молотого чёрного перца (если хотите острее, увеличьте порцию в два раза)

150 г сахар

3 ч.л. соли (можно чуть меньше)

1 ч.л. готовой горчицы (лучше зерновой)

1 ч.л. хмели-сунели

1 головка чеснока, раздавить

4 ст.л. 9% уксуса

Приготовление:

Перекручиваем через мясорубку или режем на мелкие кусочки томаты, перец и лук.

Перекладываем в кастрюлю подходящего объёма и варим на среднем огне без крышки, пока смесь не увариться больше, чем на половину,

Опять же все зависит от ваших предпочтений, если хотите получить на выходе очень густой кетчуп - уваривайте дольше, если жидкий, то уваривайте меньше.

Если томаты водянистые и чтобы уменьшить время уваривания, прозрачную томатную жидкость можно аккуратно удалять ложкой.

Протираем уваренную смесь через мелкое сито, после этого я еще пробиваю блендером.

Добавляем специи: перец (оба вида), сахар, соль, горчицу, хмели-сунели.

Провариваем на медленном огне 15 минут.

В конце варки добавляем чеснок и уксус, не кипятить!

Горячим разливаем по стерильным банкам, убираем на медленную стерилизацию.

Приятного аппетита!

Автор, фото, оформление для вашего удобства: Жанна Лях