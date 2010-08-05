Вкусный кетчуп на зиму можно приготовить из томатов, лука, болгарского перца и специй. Это мой любимый рецепт - сладкий, пикантный и в меру острый.
Приготовьте - вам понравится!
Когда томаты начинают приобретать не совсем товарный вид и глаза на них уже совсем не смотрят... готовим кетчуп!
Ингредиенты:
томаты - 2 кг
болгарский перец (красный) - 2-3 шт
репчатый лук - 1-2 шт
Специи:
0,5 ч.л. молотого красного перца (иногда красный перец заменяю на копчёную паприку)
0,5 ч.л. молотого чёрного перца (если хотите острее, увеличьте порцию в два раза)
150 г сахар
3 ч.л. соли (можно чуть меньше)
1 ч.л. готовой горчицы (лучше зерновой)
1 ч.л. хмели-сунели
1 головка чеснока, раздавить
4 ст.л. 9% уксуса
Приготовление:
Перекручиваем через мясорубку или режем на мелкие кусочки томаты, перец и лук.
Перекладываем в кастрюлю подходящего объёма и варим на среднем огне без крышки, пока смесь не увариться больше, чем на половину,
Опять же все зависит от ваших предпочтений, если хотите получить на выходе очень густой кетчуп - уваривайте дольше, если жидкий, то уваривайте меньше.
Если томаты водянистые и чтобы уменьшить время уваривания, прозрачную томатную жидкость можно аккуратно удалять ложкой.
Протираем уваренную смесь через мелкое сито, после этого я еще пробиваю блендером.
Добавляем специи: перец (оба вида), сахар, соль, горчицу, хмели-сунели.
Провариваем на медленном огне 15 минут.
В конце варки добавляем чеснок и уксус, не кипятить!
Горячим разливаем по стерильным банкам, убираем на медленную стерилизацию.
Приятного аппетита!
Автор, фото, оформление для вашего удобства: Жанна Лях